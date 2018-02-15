Президент ЮАР подал в отставку после обвинений в коррупции

• 53 • Политика

Два дня назад правящая партия обвинила действующего президента в ряде нарушений и дала ему два дня на решение об уходе.

Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума вечером 14 февраля был вынужден подать в отставку.

Его обвиняют в коррупции. В том числе Конституционный суд, который в 2016 году вынес решение о том, что президент должен был вернуть в бюджет государственные деньги, потраченные на реконструкцию его дома.

Два дня назад правящая партия потребовала его ухода с поста президента и дала ему на это как раз двое суток.

Напомним, что Джейкоб Зума правил ЮАР уже два срока - с 2009 года. Он происходит из племени зулусов, у него несколько жен и 18 детей.

Пока что исполнять обязанности президента страны будет действующий вице-президент Рамафоса.