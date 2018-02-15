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Президент ЮАР подал в отставку после обвинений в коррупции

15 февраля 2018, 03:24  •  53 • Политика
Два дня назад правящая партия обвинила действующего президента в ряде нарушений и дала ему два дня на решение об уходе.
Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума вечером 14 февраля был вынужден подать в отставку.
Его обвиняют в коррупции. В том числе Конституционный суд, который в 2016 году вынес решение о том, что президент должен был вернуть в бюджет государственные деньги, потраченные на реконструкцию его дома.
Два дня назад правящая партия потребовала его ухода с поста президента и дала ему на это как раз двое суток.
Напомним, что Джейкоб Зума правил ЮАР уже два срока - с 2009 года. Он происходит из племени зулусов, у него несколько жен и 18 детей.
Пока что исполнять обязанности президента страны будет действующий вице-президент Рамафоса.

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