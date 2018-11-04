Президент вручил госнаграды иностранным политикам, банкирам и бардам

В Кремле говорили на пяти языках, читали стихи и признавались в любви к России граждане других государств - шел торжественный прием в честь Дня народного единства. Прием и вручение наград иностранцам, внесшим большой вклад в укреплении мира и дружбы между народами, сохранение и популяризацию русского языка за рубежом, такая же традиция в этот день, как возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому.

- Наши великие предки примером своей жизни завещали нам заботиться о России, хранить ее суверенитет, беречь мир и согласие в большой, многонациональной семье, - сказал Путин, обращаясь к залу. - И по традиции сегодня мы чествуем наших соотечественников, которые плодотворно, не жалея сил трудятся на этом благородном поприще.

Президент России Владимир Путин по сложившейся традиции в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площадиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лауреатом премии за вклад в укрепление единства российской нации в этом году стала ученый-лингвист, президент Российской академии образования Людмила Вербицкая. Но, как пояснил сам Путин, прийти на прием по состоянию здоровья не смогла.

- Уверен, в ближайшее время мне удастся вручить ей эту награду, - сказал глава государства. - Я желаю ей всего самого доброго и скорейшего выздоровления.

Мэр Загреба Милан Бандич, почетный консул России на Балеарских островах Себястьян Ройч и Монсеррат, исполнительный директор «Общества по сохранению Форт-Росса» Сара Свидлер, советник премьер Ливана Жорж Шаабан получили из рук Путина Орден Дружбы.

- Я первый раз приехала в Россию двадцать лет назад, - сказала глава фонда помощи детям-сиротам, ирландка Дебби Диган, тоже награжденная Орденом Дружбы. - Я тогда посещала детский дом в Брянской области, и я сразу влюбилась в вашу страну. С тех пор я участвовала в жизни многих детей, я надеюсь, что вместе с ваши я буду в России, когда закроется последний детский дом, потому что каждому ребенку нужна семья. Спасибо вам за те, положительные изменения в жизни детей, которые произошли в последние годы.

Хореограф Словацкого национального театра Рафаэл Авникян, глава британского банка Ангус Гроссарт, мэр Малаги Франсиско Де ла Торре Прадос, председатель Всеукраинского союза «Русское содружество» Сергей Проваторов были удостоены Медали Пушкина.

- День народного единства - не праздник одного русского народа, это праздник всех народов, которые смотрят с вами в одном направлении, - актёр Сербского национального театра Милош Бикович говорил по-русски, как на родном. - Русский мир рождает человека с совестью, сердцем и с традиционной системой ценностей. У русских и сербов две родины - потому что у нас одно мировозрение.

Чешский бард Яромир Ногавица сразу прешел на стихи:

- Я помню, как 35 лет назад я пел в Остраве Окуджаву "А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в "Яр" заскочить хоть на четверть часа". Чудесный момент сегодня. Александр Сергеевич со мной сегодня, он здесь.

"Пушкин", действительно, был с Ногавицей - как минимум, у него на лацкане пиджака.

- Если мы будем опираться именно на то, что нас объединяет, а не на текущие противоречия сегодняшнего дня, то мы, безусловно, сделаем как Екатерина Великая, - подытожил церемонию Владимир Путин. - Мы не только будем отменять взаимные пошлины и другие ограничения, но и будем активно вместе идти вперед на благо нашим народам.

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