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Президент внес в Госдуму проект закона о ратификации договора между РФ и Туркменией

07 апреля 2018, 22:24  •  27 • Политика

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект федерального закона, который предусматривает ратификацию договора между Россией и Туркменией о стратегическом партнерстве, подписанного в Ашхабаде 2 октября 2017 года. Соответствующая информация опубликована в субботу в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Договором предусматривается, что стратегическое партнерство сторон нацелено на расширение сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, на создание благоприятных условий для обеспечения взаимной безопасности, противодействия глобальным угрозам и вызовам, укрепления региональной стабильности", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней также указывается, что стороны в соответствии с договором расширяют сотрудничество, в том числе в борьбе с терроризмом, различными формами транснациональной организованной преступности, коррупцией, незаконным оборотом наркотических средств, оружия и контрабандой.

Отмечается, что принятие закона не потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета.

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