Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Эмблемой может стать двухголовый белый медведь": Делягин рассказал ан...
А для тех я москаль
Стив Джобс всех обманул - он жив и скрывается? Создатель Apple поставил на уши с...
Бегство чиновников: председатель правительства Ингушетии подал в отставку
Главная / В России

Президент внес кандидатов на пост главы Ингушетии

26 августа 2019, 19:54  •  56 • В России

Два месяца назад глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подал в отставку, и был назначен президентом на пост заместителя министра обороны. За две недели до Единого дня голосования

Владимир Путин внес на рассмотрение парламента республики три кандидатуры главы республики.

Среди них врио главы региона Махмуд-Али Калиматов (родился 9 апреля 1959 года) и два представителя партий, представленных в парламенте - депутат думы Назрани от «Справедливой России» Урусхан Евлоев (родился 17 января 1972 года) и представляющий ЛДПР старший специалист ПАО "Вымпел-Коммуникации" Магомед Зурабов (родился 29 июня 1988 года).

Согласно закону, избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство депутатов законодательного собрания республики.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
26 августа 2019, 19:54
Президент внес кандидатов на пост главы Ингушетии
26 августа 2019, 16:39
Владимир Путин: Реальные доходы людей растут медленно, и это не может не беспокоить
25 августа 2019, 22:39
«Недопустимый случай»: следователи проверяют данные об отказе медиков из Тюмени принять пациентку с отёком лёгких
26 августа 2019, 18:09
«Важно предупредить ребёнка»: в Роскачестве рассказали, как защитить детей от травли в интернете
25 августа 2019, 14:39
Не такая уж большая Семерка: почему G7 перестала быть самым влиятельным клубом мира
25 августа 2019, 12:54
Преемник легендарного кукурузника: Минпромторг сообщил о разработке самолёта на замену Ан-2
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 августа 2019, 05:24
Запад: новые ядерные взрывы в России неизбежны
26 августа 2019, 01:54
«Обеспечить применение будет проблематично»: как Украина разрабатывает ракеты-носител...
26 августа 2019, 08:39
"Сторонний наблюдатель": В России осадили Осло после заявления о Севморпути
26 августа 2019, 08:39
"Дональд бился, словно лев": Соцсети поддержали Трампа, "поссорившегос...
26 августа 2019, 08:24
«Нет убедительных доказательств»: в США заявили об отсутствии подтверждения нарушений...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 августа 2019, 16:09
Стала известна причина обрушения моста под Харьковом
24 августа 2019, 01:24
Летел на сверхзвуке: У границ Крыма засекли подозрительный самолёт
22 августа 2019, 00:39
"Звон в ушах до сих пор": Стариков объяснил украинке, куда бегут её сородичи в поисках молока
24 августа 2019, 01:24
Госдеп назвал дату санкционного удара по России: Эксперты рассказали, выдержит ли Москва
25 августа 2019, 19:39
Парадоксальная Сирия: В «котле»… турки
25 августа 2019, 22:39
«Скоро начнут расти цены»: как сокращение импорта дизеля из России скажется на энергетическом секторе Украины
21 августа 2019, 05:09
"В худшем случае его "закроют": Порошенко намекнули на единственный шанс на спасение от тюрьмы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.