Президент внес кандидатов на пост главы Ингушетии

Два месяца назад глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подал в отставку, и был назначен президентом на пост заместителя министра обороны. За две недели до Единого дня голосования

Владимир Путин внес на рассмотрение парламента республики три кандидатуры главы республики.

Среди них врио главы региона Махмуд-Али Калиматов (родился 9 апреля 1959 года) и два представителя партий, представленных в парламенте - депутат думы Назрани от «Справедливой России» Урусхан Евлоев (родился 17 января 1972 года) и представляющий ЛДПР старший специалист ПАО "Вымпел-Коммуникации" Магомед Зурабов (родился 29 июня 1988 года).

Согласно закону, избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство депутатов законодательного собрания республики.