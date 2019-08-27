Президент Владимир Путин осмотрел новый аэропорт «Гагарин» под Саратовом

Президент России Владимир Путин осмотрел новый аэропорт «Гагарин» под Саратовом.

Его самолет приземлился в аэропорту под Сабуровкой около получаса назад.

В обходе по новому аэровокзалу президента сопровождал спикер Государственной думы Вячеслав Володин, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, дочь Юрия Гагарина Елена, владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, советник президента Игорь Левитин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, гендиректор "Аэропорты России" Евгений Чудновский, глава Росавиации Александр Нерадько.

Фото Дмитрия Серова

Проведя Владимира Путина по зданию, показав все особенности проектировки и полюбовавшись залом прилета с верхнего этажа, Евгений Чудновский вместе с президентом и сопровождавшей его делегацией остановился возле трехмерного макета аэропорта и показал основные транспортные узлы и рассказал, какие виды транспорта будут доставлять пассажиров в "Гагарин" и увозить прилетевших.

Президент находился в бодром расположении духа и даже пошутил с дочерью первого космонавта и Валентиной Терешковой, которые стояли рядом. Выслушав рассказ руководителя "Аэропортов регионов", Владимир Путин сказал, что помнит, как в 2012 году получил обращение от губернатора с предложением о строительстве нового аэропорта.

- Приятно видеть, что те намерения так хорошо закончились, - заметил Владимир Путин.

Фото Дмитрия Серова

Губернатор Радаев, которому показался недостаточно подробным рассказ Евгения Чудновского, добавил, обращаясь к президенту, что от железнодорожной платформы будет оборудован крытый коридор до здания аэровокзала "с траволатором".

Путин у макета аэропортового комплекса также отметил хорошую работу ГЧП - государственного частного партнерства при его строительстве - в сторону стоявшего рядом Виктора Вексельберга.

Президент еще раз поблагодарил губернатора Радаева и пожал ему руку, после чего делегация продолжила осмотр.

В эти минуту самолет президента уже покинул Саратов, Владимир Путин пробыл в новом аэропорту Саратова около часа.