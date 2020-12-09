Президент Венесуэлы сделал заявление о покушении на него: "Источник в разведке сообщил…"

Пресс-конференция Николаса Мадуро прошла в Каракасе и транслировалась в Twitter, а также на венесуэльском ТВ. По словам президента, на него готовилось покушение.

"Надёжный источник в колумбийской разведке сообщил, что на меня готовилось покушение в день выборов", - произнёс венесуэльский лидер.

Он объяснил, что по этой причине был вынужден сменить участок для голосования. По словам Мадуро, к подготовке покушения причастен президент Колумбии Иван Дуке.

6 декабря в Венесуэле прошли парламентские выборы. Граждане выбирали депутатов парламента. Обработано чуть больше 80% бюллетеней. Большую часть кресел в Национальной ассамблее займут члены проправительственного "Великого патриотического полюса". У них 67,6% голосов. Почти 18% венесуэльцев поддержали умеренную оппозицию "Демократический альянс".

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо и его единомышленники участия в голосовании не принимали. Ещё до оглашения результатов выборов они сделали заявление, что сомневаются в достоверности подсчётов.