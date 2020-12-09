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Президент Венесуэлы сделал заявление о покушении на него: "Источник в разведке сообщил…"
09 декабря 2020, 00:15 • 31 • Политика
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сделал заявление о покушении на него. Планы злоумышленников провалились 6 декабря - в день голосования в стране. "Источник в разведке сообщил…" - произнёс политик во время общения с журналистами.
Пресс-конференция Николаса Мадуро прошла в Каракасе и транслировалась в Twitter, а также на венесуэльском ТВ. По словам президента, на него готовилось покушение.
"Надёжный источник в колумбийской разведке сообщил, что на меня готовилось покушение в день выборов", - произнёс венесуэльский лидер.
Он объяснил, что по этой причине был вынужден сменить участок для голосования. По словам Мадуро, к подготовке покушения причастен президент Колумбии Иван Дуке.
6 декабря в Венесуэле прошли парламентские выборы. Граждане выбирали депутатов парламента. Обработано чуть больше 80% бюллетеней. Большую часть кресел в Национальной ассамблее займут члены проправительственного "Великого патриотического полюса". У них 67,6% голосов. Почти 18% венесуэльцев поддержали умеренную оппозицию "Демократический альянс".
Лидер оппозиции Хуан Гуайдо и его единомышленники участия в голосовании не принимали. Ещё до оглашения результатов выборов они сделали заявление, что сомневаются в достоверности подсчётов.
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