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Президент Венесуэлы назвал НАТО главным виновником украинского кризиса: "Десятилетиями угрожали"

08 марта 2022, 09:00  •  146 • Политика
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал США и НАТО главными виновниками сложившегося на Украине политического и гуманитарного кризиса. По его словам, альянс "десятилетиями угрожал России", вынуждая её действовать решительно.
По словам Мадуро, именно Запад несёт ответственность за то, что сейчас происходит на Украине.
Те, кто спровоцировал этот конфликт, десятилетиями не выполняя соглашения, угрожая России, готовя планы по расширению НАТО, первыми несут ответственность,
- отметил он.
Президент Венесуэлы призвал западные страны начать работу по деэскалации конфликта и проведению переговоров вместо того, чтобы сыпать санкциями. Он подчеркнул, что санкционная и информационная война, объявленная России, лишь ухудшает ситуацию.
Напомним, что 24 февраля Россия начала военную операцию на территории Украины с целью провести демилитаризацию и денацификацию страны. Это стало следствием отказа НАТО давать гарантии нерасширения на восток и отказа давать обещание не предоставлять членство Украине.

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