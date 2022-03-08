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Президент Венесуэлы назвал НАТО главным виновником украинского кризиса: "Десятилетиями угрожали"
08 марта 2022, 09:00 • 146 • Политика
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал США и НАТО главными виновниками сложившегося на Украине политического и гуманитарного кризиса. По его словам, альянс "десятилетиями угрожал России", вынуждая её действовать решительно.
По словам Мадуро, именно Запад несёт ответственность за то, что сейчас происходит на Украине.
- отметил он.
Президент Венесуэлы призвал западные страны начать работу по деэскалации конфликта и проведению переговоров вместо того, чтобы сыпать санкциями. Он подчеркнул, что санкционная и информационная война, объявленная России, лишь ухудшает ситуацию.
Напомним, что 24 февраля Россия начала военную операцию на территории Украины с целью провести демилитаризацию и денацификацию страны. Это стало следствием отказа НАТО давать гарантии нерасширения на восток и отказа давать обещание не предоставлять членство Украине.
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