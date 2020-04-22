Президент Украины заявил, что у него «не дошли руки» до выполнения всех предвыборных обещаний

Президент Украины Владимир Зеленский оценил год своей работы в должности главы государства и отметил, что у него «не дошли руки» до выполнения всех обещаний, данных им во время избирательной кампании.

Украинский президент Владимир Зеленский, анализируя завершающийся первый год на посту главы государства, заявил, что у него «не дошли руки» до выполнения всех предвыборных обещаний.

Как стало известно ранее, сегодня на официальных страницах президента Украины запланирован премьерный показ фильма «Год президента Зеленского», который посвящен итогам его деятельности в занимаемой должности – инаугурация президента состоялась 20 мая 2019 года. Также фильм будет продемонстрирован телезрителям ряда украинских каналов.

Комментируя результаты своей работы, Владимир Зеленский отметил, что до выполнения всех обещаний, которые он дал жителям Украины во время президентской гонки, у него «не дошли руки».

При этом украинский лидер выразил мнение, что он, вероятно, является единственным человеком, занимающим пост главы государства, и готовым открыто говорить о том, насколько успешной и продуктивной была его работа в должности президента в течение первого года. В фильме Зеленский напомнил о ранее разработанной программе и признал, что многие проблемы, обозначенные в ней, решить не удалось. По словам Зеленского, до выполнения всех предвыборных обещаний у него «не дошли руки». Тем не менее, украинский лидер заверил, что выполнит все, что обещал в рамках избирательной кампании, передает телеканал «Украина 24».

Глава государства также рассказал о восприятии им времени в период избирательной кампании и в первое время после назначения на должность президента. По словам Владимира Зеленского, тогда казалось, что время идет крайне медленно.

Говоря об изменениях в себе, президент Украины сообщил о том, что первый год президентства научил его быть менее доверчивым по отношению к людям. Зеленский отметил, что стал меньше доверять другим и чаще проявлять жесткость. В качестве объяснения причин таких явлений президент сказал: «Такая работа, такие люди».

Напомним, что в период избирательной кампании Владимир Зеленский обещал украинцам искоренить коррупцию в стране, обновить минский процесс, призванный урегулировать конфликт в Донбассе, а также вынести на референдум вопрос о вступлении государства в НАТО, обратить внимание на применение квот для украинского языка на радио и телевидении, чтобы исключить существующее ущемление прав национальных меньшинств. Помимо этого, президент Украины планировал заняться поиском альтернативных поставок энергоносителей. Что же касается развития предпринимательства на Украине, то бизнесменам претендующий тогда на пост президента страны Зеленский пообещал единоразовую «нулевую декларацию».

Одним из главных обещаний Владимира Зеленского стало его заявление о намерении попытаться договориться о прекращении огня в Донбассе.