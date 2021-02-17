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Президент Украины – метадоновый наркоман?

17 февраля 2021, 23:40  •  149 • Украина
В моче Владимира Зеленского блогер Анатолий Шарий обнаружил следы «марихуаны и метадона»

Полгода назад Шарий пообещал рассказать, что же за «вещества» обнаружились в пробах мочи президента Украины, тайно собранных в туалете одесского ресторана «Рыба», но с разоблачениями он отчего-то не спешил. И только сейчас, после того, как правоохранительная система Зеленского обрушилась на Шария всей своей могучей мощью (в отношении блогера началось уголовное преследование по подозрению в государственной измене), последовало скандальное признание, итоги которого сегодня сложно предугадать.

Напомним, как было дело. Прошлым летом во время визита в Одессу Зеленского пригласили отобедать в элитном заведении. На беду президента Украины, его охрана ничуть не озаботилась тем, чтобы блокировать отхожее место (а, надо сказать, что подобные меры предосторожности вообще-то принимаются по умолчанию, ведь из проб мочи и кала можно многое сказать о состоянии здоровья первого лица государства). Так вот, откушав, чем бог послал, Зеленский зашёл в уборную, сделал свои дела, но смыть сделанное не смог – в туалете, как оказалось, не работал слив. И Зеленский, как ни в чём не бывало, вернулся к столу. А в кабинку, где облегчался Зеленский, тем временем, зашёл человек Шария, которому загодя было известно о том, кто сегодня обедает в «Рыбе». Поскольку слив не работал – и совсем не случайно, неизвестный без особого труда взял нужные пробы, и так же, без труда, покинул заведение. В тот же день взятые у Зеленского помимо его воли анализы оказались в германской лаборатории. Но, получив результаты, Шарий не стал их обнародовать, указав, что сделает это только в особом случае – ведь, как он намекнул, результаты анализов оказались «скандальными».

Теперь-то понятно, что он имел в виду. Если в пробах и в самом деле обнаружились следы метадона и марихуаны, Зеленскому не позавидуешь. Президент-наркоман – перебор даже для такой страны, как Украина. И если марихуана – это как бы в контексте представлений Зеленского и его «слуг» о добре и зле (накануне депутаты из его фракции на голубом глазу пытались легализовать лёгкие наркотики), то с метадоном всё совсем плохо. Дело в том, что, хотя на Украине метадон – не под запретом, как в России, им там «лечат» героиновых наркоманов, – его следы могут указывать на то, что Зеленскому могли замещать метадоном гораздо более серьёзные препараты (ибо такова медицинская практика – на Украине). Кстати, метадоновое замещение – процедура совсем не безопасная, значительное число «пациентов» в итоге умирает через два-три года. Так или иначе, если Шарий говорит правду, вывод напрашивается сам собой – во главе Украины, возможно, стоит наркоман.

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