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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли переживет очередные выборы

24 июля 2020, 16:05  •  91 • Аналитика
Преобразуя собор Святой Софии в мечеть и проводя там праздничные молитвы на камеры, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, похоже, стремится отвлечь внимание от того факта, что его страна вступает в новую фазу острых политических и финансовых потрясений.
Собор Святой Софии датируется VI веком, и на протяжении почти тысячелетия был одной из самых великолепных и известных церквей христианского мира, продолжая традиции как Римской, так и Византийской империй. Впервые он превращен в мечеть, когда османы завоевали Константинополь в 1453 году, но затем был переделан в музей отцом-основателем современной Турции Кемалем Ататюрком, после распада Османской империи по итогам Первой мировой войны.
Ататюрк стремился создать светскую Турцию, которая могла бы процветать в современном мире. Это требовало преодоления исторических разногласий, а это означало, что Собор Святой Софии не окажется ни церковью, ни мечетью. Как музей, он будет привлекать посетителей со всего мира, являясь одновременно воплощением турецкой истории и символом дальновидного космополитизма.
Отменив основополагающее видение Ататюрка в этом отношении, Эрдоган пытается сигнализировать о фундаментальном изменении политического вектора в стране. В конце концов Стамбул не испытывает недостатка в массивных, великолепных, исторически значимых мечетях. Культовые сооружения, разработанные османским мастером Синаном, находятся совсем рядом.
Более десяти лет Турция шла по пути принятия демократических реформ и присоединения к остальной Европе, даже пересмотрела свою конституцию и начала официальные переговоры о вступлении в Европейский Союз в 2005 году. Трансформация страны в то время была и впечатляющей, и глубоко вдохновляющей.
Но те дни прошли. Вместо того чтобы модернизироваться и приблизиться к остальной части Европы, Турция, под властью Эрдогана, тонет в Ближневосточном болоте. Такое фундаментальное изменение имеет много причин и не может быть следствием действий одного человека. Официальный диалог в стране по курдскому вопросу провалился, и летом 2016 года военные, являющиеся частью движения Гюлена, попытались устроить переворот.
После этого Эрдоган быстро начал централизацию функций правительства и консолидацию своей власти с масштабной чисткой государства и общества, после чего последовала конституционная поправка, устанавливающая президентскую политическую систему. Ситуация осложняется тем, что гражданская война, которая бушует в Сирии с 2011 года, все больше распространяется через границу, втягивая Турцию в потенциально разрушительный конфликт.
Но, несмотря на все свои недостатки и недавние разочарования, Турция по-прежнему является страной, где выборы имеют значение, и Партия справедливости и развития Эрдогана (ПСР) постепенно теряет поддержку населения. На прошлогодних муниципальных выборах партия потеряла контроль над всеми крупными городами страны. И уважаемые политические лидеры, которых Эрдоган когда-то мог считать союзниками - включая бывшего президента Абдуллу Гюля, бывшего вице-премьера Али Бабаджана и бывшего премьер-министра Ахмета Давутоглу - все оставили его и создали новые политические партии, чтобы бросить вызов ПСР.
С утратой поддержки маловероятно, что Эрдоган сможет пережить еще одни выборы, даже с помощью нынешнего партнера ПСР по коалиции, крайне правой Партии националистического движения (ПНД). Усиление религиозно-консервативной националистической базы за счет превращения музея в мечеть вряд ли сильно поможет. Также не помогут дальнейшие вторжения в Сирию или «приключения» в Ливии, общественная поддержка которых все слабее. Жители городов и молодежь массово отворачиваются от ПСР или покидают ее.
В результате политический разрыв стал неизбежным. Это может означать плавный переход к менее централизованному механизму управления и возврат к пути модернизации и выравнивания с Европой, за что должны радеть друзья Турции. Но теперь, когда Эрдоган знает, что дни его режима сочтены, Турция также может двинуться по более драматичному и тревожному пути. Нельзя исключать возможность того, что Эрдоган просто откажется принять решение электората.
Помимо растущей политической напряженности, Турция переживает назревающий экономический кризис из-за растущего бюджетного и внешнего дефицита, который поддерживается кредитами от госбанков. Долговое бремя уже было большой проблемой до пандемии Covid-19, и теперь оно обязательно ухудшится. Недавний кредит в 15 миллиардов долларов от некогда союзного Турции Катара поможет на некоторое время. Но дальше так продолжаться не может, а следовательно грядут перемены.
В дополнение к этим непосредственным источникам нестабильности процесс вступления в ЕС находится в глубокой заморозке, и отношения Турции с Соединенными Штатами становятся все более напряженными, поскольку две страны дрейфуют от одного дипломатического кризиса к другому. Тем не менее очевидно, что турецкое общество готово к переменам, и серьезный, драматический сдвиг не будет беспрецедентным событием в современной истории страны.
Турция по-прежнему общество с огромным человеческим потенциалом. И никто не может игнорировать ее геополитическое значение, учитывая стратегическое географическое положение. На данный момент очевидно, что страна движется к политическому и финансовому краху. На фоне последних лет это, по сути, хорошие новости. Рано или поздно политика Турции изменится к лучшему.

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