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Президент Турции: Африн на 100% освобожден от террористов

18 марта 2018, 19:54  •  32 • Политика
Турецкие военные взяли под контроль сирийский город Африн.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об освобождении сирийского города Африн от террористов. По словам главы государства, город находится под полным контролем турецкой армии.
Сообщается, что взятие города произошло 18 марта в 8:30 по местному времени. Отряды вооруженных сил Турции вошли в город и зачистили его от боевиков и террористов. Таким образом военная операция "Оливковая ветвь" была завершена.
Напомним, что турецкая боевая операция началась 20 января этого года и была направлена против курдских отрядов "Сил народной самообороны" и "Демократического союза", которые Анкара считает террористическими организациями. "Спусковым крючком" стала передача американцами своего оружия курдским боевикам.

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