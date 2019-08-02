Президент Туркменистана снова "пропал": В Твиттере опубликовали "доказательства" исчезновения Бердымухамедова

После появившихся слухов о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 24 июля он официально показался перед телекамерами. Однако наглядное доказательство убедило не всех. Журналист Рустем Адагамов утверждает, что будто бы 24 июля на самом деле показали запись от 10 мая.

В качестве "доказательства" приводится тот факт, что на обоих видео Бердымухамедов одет в один и тот же костюм. Кроме того, кадры от 10 мая и 24 июля тоже в целом совпадают.

"По всей видимости, чтобы 24 июля показать "ожившего" президента Туркменистана, государственное ТВ использовало съемку, сделанную 10 мая. И снова возникает вопрос, куда исчез Гурбангулы Бердымухамедов?" - строит теории заговора журналист.

В комментариях пользователи в основном шутят над абсурдностью этого предположения и указывают на очевидные нестыковки теории о "мертвом" президенте Туркменистана.

"Им нужно время, чтобы швы на клоне зажили", - шутит в комментарии под сообщением Адагамова @kakao_s_medom. "Им нужно время, чтобы клон состарился до нужного возраста", - добавляет @hateBoringPs. "Справа почти седой. Галстук немного иначе завязан... неужели это можно подправить на видео?" - задается очевидным вопросом @Gela_Kosa. "Двери открываются и закрываются. А вот кадры походки разные, это очевидно по линиям на ковре", - указывает @Ilin_Nikola.

Также высказываются шуточные предположения о том, что президент Туркменистана лежит в коме в одной из больниц Европы.

Фото: скриншот Twitter/@adagamov