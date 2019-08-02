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Президент Туркменистана снова "пропал": В Твиттере опубликовали "доказательства" исчезновения Бердымухамедова
02 августа 2019, 19:09 • 70 • Политика
Видеоролик с президентом Туркменистана Бердымухамедовым вызвал вопросы на фоне его "исчезновения". Журналист Рустем Адагамов отказывается верить, что туркменский лидер жив. "Чтобы 24 июля показать "ожившего" президента Туркменистана, государственное ТВ использовало съемку, сделанную 10 мая", - пишет он.
После появившихся слухов о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 24 июля он официально показался перед телекамерами. Однако наглядное доказательство убедило не всех. Журналист Рустем Адагамов утверждает, что будто бы 24 июля на самом деле показали запись от 10 мая.
В качестве "доказательства" приводится тот факт, что на обоих видео Бердымухамедов одет в один и тот же костюм. Кроме того, кадры от 10 мая и 24 июля тоже в целом совпадают.
В комментариях пользователи в основном шутят над абсурдностью этого предположения и указывают на очевидные нестыковки теории о "мертвом" президенте Туркменистана.
Также высказываются шуточные предположения о том, что президент Туркменистана лежит в коме в одной из больниц Европы.
Фото: скриншот Twitter/@adagamov
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