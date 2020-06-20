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Президент Туркмении не приедет на парад Победы в Москву

20 июня 2020, 03:00  •  2 • Политика
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что не сможет приехать на парад Победы, который состоится в Москве 24 июня. Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 19 июня, передает государственное информационное агентство Туркменистана.
Делегацию республики возглавит министр обороны генерал-майор Бегенч Гундогдыев. В юбилейном параде, как подчеркнул Бердымухамедов, примут участие туркменские военнослужащие.
Причиной отказа в посещении парада президент назвал своей день рождения 29 июня. Дело в том, что Бердымухамедов, выразивший сожаление в связи с невозможностью визита в Москву, достигнет 63-летия, то есть возраста пророка Мухаммеда.
«По сложившимся национальным традициям, эту дату принято отмечать вместе с семьей, родными и близкими, вместе со всем народом», — отмечает агентство.
Также посещение главой республики парада делают невозможным карантинные меры в Туркменистане. Согласно им, каждый гражданин должен в течение двух недель находиться в самоизоляции по возвращении из-за рубежа.
Ранее в пятницу стало известно, что мероприятие не посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян. Вместо него страну будет представлять министра обороны Давид Тоноян.
29 мая президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Позднее российский лидер объявил данный день нерабочим.
Традиционное проведение торжеств в День Победы 9 мая было отменено из-за угрозы распространения коронавируса, состоялась только воздушная часть парада.

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