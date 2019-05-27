Президент Трамп, не нападайте на Иран! • 119 • Аналитика О чём твердят генералы

Сотни генералов в отставке и даже экс-министр обороны, Джеймс «Бешеный пёс» Мэттис, обращаются к президенту Трампу с требованием отказаться от нападения на Иран. Трамп же не перестаёт объявлять Иран угрозой национальной безопасности Америки (!) и подтягивает ВМФ к берегам Ирана в Ормузский пролив. И ждёт телефонного звонка из Тегерана о согласии начать переговоры.









Но из Тегерана не звонят Трампу, официальные лица заявляют, что Иран «ответит всей мощью на любую провокацию США», то есть очевидный северокорейский сценарий Трампа применительно к Ирану проваливается. И начинается какой-то чисто иранский сценарий этой авантюры Трампа, который неизвестно чем может закончиться, и это волнует сотни американских генералов. Что же их так волнует в военном плане?



Иран имеет население под 100 миллионов, обладает примерно миллионной армией, имеющей опыт войны в Ираке, Сирии и, по некоторым сведениям, партизанской войны в Афганистане. Это наиболее развитая в техническом отношении страна Ближнего Востока, ВПК производит вооружения широкого спектра, в том числе ракетные и зенитно-ракетные; они, конечно, отстают по характеристикам от западных аналогов, но уже стоят на вооружении. Наконец, Россия поставила Тегерану ЗРК С-300, и может, наверное, ещё поставить.



План войны

В военном отношении США не могут применить к Ирану свою излюбленную стратегию – окружить противника со всех сторон. Северная граница Ирана выходит на Каспий к России, на востоке он граничит с дружественным ему Пакистаном, на его западе – Ирак, где сильны проиранские партии и Турция, с которой установились какие-то отношения благодаря астанинскому процессу урегулирования в Сирии. Член НАТО Турция никак не поддерживает члена НАТО США против Ирана. Только с юга, со стороны Ормузского и Персидского проливов, США могут атаковать Иран, для чего там как бы и концентрируются авианосцы и эсминцы США с "Томагавками". Объявлено о переброске в регион 1,5 тысячи морских пехотинцев.



Судя по американской прессе, Вашингтон хотел бы применить к Ирану устрашающую северокорейскую или ракетную сирийскую стратегию: отстреляться по его территории "Томагавками" с моря и воздуха и объявить о своей победе, как это было в Сирии. Однако американская ракетная атака Ирана может привести к совсем другому окончанию, что тревожит даже Джеймса Мэттиса.



В случае начала военных действий Иран может нанести ответные ракетные удары по авианосцам, эсминцам и военным базам США в регионе, и не факт, что все они будут успешно отражены. Иран располагает ВМФ и ВВС, в том числе американского производства, хотя и устаревшими.



Другими словами, у США могут быть серьёзные военные потери уже в самом начале конфликта. Кроме того, ракетный ответ Ирана может уничтожить нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, будет также заблокирован нефтяной транзит через Ормузский пролив. Это мировой энергетический кризис. Но это далеко не все неприятности для Вашингтона.



Персидский шах

Следует ожидать, что иранская армия войдёт в Ирак, причём она войдёт особенно легко в районы Ирака с дружественным Ирану шиитским ополчением. Ослабленный многолетней гражданской войной Ирак может стать лёгкой добычей Ирана, пониманием этого и были вызваны планы Пентагона о переброске в регион 120-тысячного американского контингента, иначе Ирак с его нефтяной инфраструктурой США не удержать. Заняв же Ирак, иранские войска выходят на границы Саудовской Аравии. На сегодня планы о переброске 120-тысячного американского контингента на Ближний Восток не подтверждаются.



Кроме того, Иран имеет сильное влияние в пограничных районах Афганистана, очевидно, что он активизирует войну местных племён с американским военным контингентом, снабдив их оружием. Таким образом, США получат второй фронт в Афганистане с перспективой быстрого разгрома. Западные обозреватели говорят также о сильной разведывательной сети Тегерана на Ближнем Востоке, которая будет задействована для нанесения ущерба США.



Нападение США на крупнейшую страну Ближнего Востока может привести к консолидации стран региона против США и коллективного Запада, ослаблению религиозной вражды суннитов и шиитов, благодаря которой Западу и удаётся властвовать в регионе. Это будет иметь фундаментальные последствия. Наконец, неизвестно, как поведёт себя Пакистан, обладающий ядерным оружием и находящийся по соседству. Пакистан поддерживает довольно тесные отношения с Ираном, а вот с США его отношения в последнее время ухудшаются.



На таком «персидском» фоне госсекретарь США Майк Помпео прилетает 14 мая в Сочи на переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым. Как Трампу не потерять лицо с Тегераном, который отказывается даже от телефонных переговоров с ним? Владимир Путин хоть и сказал после визита Помпео, что «Россия – это не пожарная команда», однако российский МИД согласился выступить в качестве посредника для снятия напраженности между Тегераном и Вашингтоном. Сотни генералов в отставке и даже экс-министр обороны, Джеймс «Бешеный пёс» Мэттис, обращаются к президенту Трампу с требованием отказаться от нападения на Иран. Трамп же не перестаёт объявлять Иран угрозой национальной безопасности Америки (!) и подтягивает ВМФ к берегам Ирана в Ормузский пролив. И ждёт телефонного звонка из Тегерана о согласии начать переговоры.Но из Тегерана не звонят Трампу, официальные лица заявляют, что Иран «ответит всей мощью на любую провокацию США», то есть очевидный северокорейский сценарий Трампа применительно к Ирану проваливается. И начинается какой-то чисто иранский сценарий этой авантюры Трампа, который неизвестно чем может закончиться, и это волнует сотни американских генералов. Что же их так волнует в военном плане?Иран имеет население под 100 миллионов, обладает примерно миллионной армией, имеющей опыт войны в Ираке, Сирии и, по некоторым сведениям, партизанской войны в Афганистане. Это наиболее развитая в техническом отношении страна Ближнего Востока, ВПК производит вооружения широкого спектра, в том числе ракетные и зенитно-ракетные; они, конечно, отстают по характеристикам от западных аналогов, но уже стоят на вооружении. Наконец, Россия поставила Тегерану ЗРК С-300, и может, наверное, ещё поставить.В военном отношении США не могут применить к Ирану свою излюбленную стратегию – окружить противника со всех сторон. Северная граница Ирана выходит на Каспий к России, на востоке он граничит с дружественным ему Пакистаном, на его западе – Ирак, где сильны проиранские партии и Турция, с которой установились какие-то отношения благодаря астанинскому процессу урегулирования в Сирии. Член НАТО Турция никак не поддерживает члена НАТО США против Ирана. Только с юга, со стороны Ормузского и Персидского проливов, США могут атаковать Иран, для чего там как бы и концентрируются авианосцы и эсминцы США с "Томагавками". Объявлено о переброске в регион 1,5 тысячи морских пехотинцев.Судя по американской прессе, Вашингтон хотел бы применить к Ирану устрашающую северокорейскую или ракетную сирийскую стратегию: отстреляться по его территории "Томагавками" с моря и воздуха и объявить о своей победе, как это было в Сирии. Однако американская ракетная атака Ирана может привести к совсем другому окончанию, что тревожит даже Джеймса Мэттиса.В случае начала военных действий Иран может нанести ответные ракетные удары по авианосцам, эсминцам и военным базам США в регионе, и не факт, что все они будут успешно отражены. Иран располагает ВМФ и ВВС, в том числе американского производства, хотя и устаревшими.Другими словами, у США могут быть серьёзные военные потери уже в самом начале конфликта. Кроме того, ракетный ответ Ирана может уничтожить нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, будет также заблокирован нефтяной транзит через Ормузский пролив. Это мировой энергетический кризис. Но это далеко не все неприятности для Вашингтона.Следует ожидать, что иранская армия войдёт в Ирак, причём она войдёт особенно легко в районы Ирака с дружественным Ирану шиитским ополчением. Ослабленный многолетней гражданской войной Ирак может стать лёгкой добычей Ирана, пониманием этого и были вызваны планы Пентагона о переброске в регион 120-тысячного американского контингента, иначе Ирак с его нефтяной инфраструктурой США не удержать. Заняв же Ирак, иранские войска выходят на границы Саудовской Аравии. На сегодня планы о переброске 120-тысячного американского контингента на Ближний Восток не подтверждаются.Кроме того, Иран имеет сильное влияние в пограничных районах Афганистана, очевидно, что он активизирует войну местных племён с американским военным контингентом, снабдив их оружием. Таким образом, США получат второй фронт в Афганистане с перспективой быстрого разгрома. Западные обозреватели говорят также о сильной разведывательной сети Тегерана на Ближнем Востоке, которая будет задействована для нанесения ущерба США.Нападение США на крупнейшую страну Ближнего Востока может привести к консолидации стран региона против США и коллективного Запада, ослаблению религиозной вражды суннитов и шиитов, благодаря которой Западу и удаётся властвовать в регионе. Это будет иметь фундаментальные последствия. Наконец, неизвестно, как поведёт себя Пакистан, обладающий ядерным оружием и находящийся по соседству. Пакистан поддерживает довольно тесные отношения с Ираном, а вот с США его отношения в последнее время ухудшаются.На таком «персидском» фоне госсекретарь США Майк Помпео прилетает 14 мая в Сочи на переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым. Как Трампу не потерять лицо с Тегераном, который отказывается даже от телефонных переговоров с ним? Владимир Путин хоть и сказал после визита Помпео, что «Россия – это не пожарная команда», однако российский МИД согласился выступить в качестве посредника для снятия напраженности между Тегераном и Вашингтоном. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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