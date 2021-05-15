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Президент Татарстана дал "жёсткое" поручение полиции после трагедии в Казани

15 мая 2021, 15:20  •  14 • Политика
Президент Татарстана Рустам Минниханов дал "жёсткое" поручение полиции после трагедии в Казани. Его внимание обратили на группы в соцсетях, которые фактически занимаются героизацией Ильназа Галявиева. Глава региона призвал правоохранителей "жёстко пресекать такие действия".
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов дал поручение полиции в связи с недавней трагедией в казанской гимназии № 175, передали в пресс-службе руководителя региона.
Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая ворвался в школу с автоматическим оружием. Под огнём погибли девять человек, в том числе семь детей. Стрелявший был задержан, во время допроса он объявил себя "богом".
15 мая региональный глава собрал правоохранителей на специальном заседании, чтобы обсудить проблемы с безопасностью в школах.
В рамках встречи ему сообщили, что в соцсетях были обнаружены группы, занимающиеся фактически героизацией злоумышленника. Они регулярно пишут о фактах из жизни арестованного.
Президент республики счёл деятельность подобных интернет-сообществ очень опасной, поскольку они фактически стараются придать преступлению совершенно неуместный романтический флёр. В связи с этим он призвал полицейских "жёстко пресекать такие действия".

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