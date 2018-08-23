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Президент США Трамп привел «железный аргумент» против своего импичмента

23 августа 2018, 21:09  •  49 • В мире
Трамп заявил, что его импичмент приведет к краху американской экономики.
Президент США Дональд Трамп предупредил, что попытка провести его импичмент приведет к финансовому краху страны. Заявление главы государства прозвучало в интервью каналу Fox News.
Трамп подчеркнул, что вообще не понимает, как ему можно объявлять импичмент, ведь он так прекрасно справляется со своими обязанностями. Если же такое все-таки произойдет, американские рынки мгновенно обрушатся, уверен он.
«Скажу вам вот что. Если меня когда-либо подвергнут импичменту, рынки обрушатся», - цитирует президента США канал Fox News.
Напомним, что в ноябре в Конгрессе США пройдут промежуточные выборы. Если в парламент пройдет достаточное количество членов Демократической партии, то они теоретически могут попытаться устроить Трампу импичмент. Если же произойдет обратное и в Конгресс пройдет еще больше республиканцев, то у президента США появится теоретическая возможность отменить антироссийские санкции.

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