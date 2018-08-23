|
Президент США Трамп привел «железный аргумент» против своего импичмента
23 августа 2018, 21:09 • 49 • В мире
Трамп заявил, что его импичмент приведет к краху американской экономики.
Президент США Дональд Трамп предупредил, что попытка провести его импичмент приведет к финансовому краху страны. Заявление главы государства прозвучало в интервью каналу Fox News.
Трамп подчеркнул, что вообще не понимает, как ему можно объявлять импичмент, ведь он так прекрасно справляется со своими обязанностями. Если же такое все-таки произойдет, американские рынки мгновенно обрушатся, уверен он.
Напомним, что в ноябре в Конгрессе США пройдут промежуточные выборы. Если в парламент пройдет достаточное количество членов Демократической партии, то они теоретически могут попытаться устроить Трампу импичмент. Если же произойдет обратное и в Конгресс пройдет еще больше республиканцев, то у президента США появится теоретическая возможность отменить антироссийские санкции.
Подпишитесь на нас
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
18 августа 2018, 15:54
|
17 августа 2018, 12:24
|
20 августа 2018, 16:39
|
19 августа 2018, 13:09
|
20 августа 2018, 08:24
|
20 августа 2018, 03:39
|
19 августа 2018, 00:09