Президент США Трамп привел «железный аргумент» против своего импичмента

Трамп заявил, что его импичмент приведет к краху американской экономики.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что попытка провести его импичмент приведет к финансовому краху страны. Заявление главы государства прозвучало в интервью каналу Fox News.

Трамп подчеркнул, что вообще не понимает, как ему можно объявлять импичмент, ведь он так прекрасно справляется со своими обязанностями. Если же такое все-таки произойдет, американские рынки мгновенно обрушатся, уверен он.

«Скажу вам вот что. Если меня когда-либо подвергнут импичменту, рынки обрушатся», - цитирует президента США канал Fox News.

Напомним, что в ноябре в Конгрессе США пройдут промежуточные выборы. Если в парламент пройдет достаточное количество членов Демократической партии, то они теоретически могут попытаться устроить Трампу импичмент. Если же произойдет обратное и в Конгресс пройдет еще больше республиканцев, то у президента США появится теоретическая возможность отменить антироссийские санкции.