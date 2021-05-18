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Президент США рассказал анекдот, показав своё истинное отношение к русским
18 мая 2021, 17:35 • 220 • Политика
Экс-советница президента США Рейгана по вопросам СССР попросила гражданства России. В Сети вспомнили, что говорил этот самый Рейган о русских.
Бывшая сотрудница Госдепа и экс-советница президента США Рональда Рейгана по вопросам СССР Сюзанн Масси попросила гражданства России. В Сети усомнились в искренности её намерений.
Основным поводом для сомнений стали выступления Рейгана, на которых он любил травить анекдоты о жителях СССР. По ним можно наглядно увидеть его отношение к русским.
Так, в одном из выступлений Рейган рассказал анекдот про трёх собак: американскую, польскую и русскую. Американская хвастает, что если долго лаять, то её дадут мясо. Польская спрашивает, что такое мясо, а русская – что такое лаять?
- интересуется Telegram-канал "Расстрельный".
Вопрос вполне логичный. Потому что кто, как не советник по СССР мог снабжать президента США свежими анекдотами о Советском Союзе. Явно, Рейган не сам их подслушивал.
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