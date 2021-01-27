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Президент США проходит подельником – за компанию с Петром Порошенко

27 января 2021, 14:05  •  73 • Украина
Так вот, почему Байден не поздравил Зеленского с 43-летием – и аналогичным образом поступили его коллеги из стран «большой семёрки»! Как сообщил сегодня адвокат Порошенко Игорь Головань, украинская Фемида возбудила уголовное дело против Байдена. В вину ему вменяют давление на украинские власти с целью смещения бывшего генпрокурора Виктора Шокина. По мнению Порошенко, возбуждение против него и Байдена одного уголовного дела на двоих – провокация депутата Деркача. Но, так или иначе, дело сделано.
Головань рассказал об одном уголовном деле – на самом же деле, их два. Одно – о вмешательстве высокопоставленного иностранного гражданина (а Байден, напомним, был вице-президентом США) во внутренние дела суверенного государства. Другое – о подкупе с целью смещения представителя власти. Другими словами, нам как бы намекают, что Байден мог подкупить Порошенко, чтобы тот снял с должности неудобного семейству нынешнего президента США генпрокурора Украины! Вот это поворот!
Андрей Деркач разъяснил, что уголовные дела были возбуждены ещё 22 января – через двое суток после инаугурации Байдена. Но застрельщиком их возбуждения был не он, а Печерский суд Киева! Таким образом, президента Байдена преследует на Украине украинский суд, а вовсе не некий пророссийский «отщепенец», коим выставляют депутата Деркача. При этом фигурант дела, экс-генпрокурор Шокин, не только не противодействует возбуждению дел, но и всячески это приветствует. И даже готов дать показания, более того – предоставить документы, изобличающие Байдена и Порошенко! Кажется, назревает международный скандал.
Вариантов давления на Шокина или Деркача у Зеленского нет – от слова «совсем». С Печерским судом дела обстоят ещё хуже (долго расписывать, но суть в следующем – в противостоянии с Конституционным судом Украины, судьи заняли сторону его главы Александра Тупицкого, а не Зеленского, который решил уволить несговорчивого служителя Фемиды). Таким образом, Зеленский не в силах повлиять на расследование дела (оно под депутатским контролем Деркача), и, тем паче, на его судебное разбирательство (а исход суда предопределён, в свете нерешённого конфликта с Тупицким).

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