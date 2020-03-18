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Президент США называет виновников эпидемии

18 марта 2020, 09:35  •  25 • Аналитика
© AFP 2020 / Getty Images / Win McNamee
В идеальном мире периоды глобальных эпидемий и природных катаклизмов планетарного масштаба должны приводить к тому, чтобы человечество объединялось для борьбы с общей угрозой.
Тем более что в случае коронавируса болезнь не проверяет паспорт, национальность и прописку перед тем, как заразить конкретного человека, — то есть это как раз тот самый вид опасности, который напрямую относится ко всем представителям нашего биологического вида.
Практика оказалась довольно разочаровывающей, потому что определение способов борьбы с болезнью сопровождается спорами о "национальной принадлежности вируса", причем это происходит не только и не столько среди скучающих в карантине обывателей разных стран, но на самом высоком международном уровне.
Ставка в этих спорах, к сожалению, гораздо выше, чем кажется на первый взгляд: страну, на которую ушлые любители информационных войн смогут повесить ярлык "авторства" коронавируса, вполне могут попытаться заставить "платить и каяться" в самом прямом смысле этого слова.
Главным бенефициаром поиска "этнической принадлежности" вируса можно смело считать Дональда Трампа, и на это есть несколько причин. Прежде всего, эпидемия просто идеально подходит под главный политический нарратив администрации Трампа, который сводится к формуле: "Во всем виноват Китай, Китай надо наказать, и только так мы сделаем Америку великой снова".
Нельзя не заметить, что в то время как другие страны точечно или не очень закрывали границы, готовили тесты на коронавирус и вообще готовились к риску того, что эпидемия придет к ним (что, собственно, и произошло), высокопоставленные представители Белого дома занимались продвижением идеи вывоза из Китая американских производств, ибо из-за карантина (который тогда воспринимался американцами как "тоталитарная мера") американские потребители рисковали "недополучить китайские товары".
Частично это было оправданно — из-за остановки китайских производств США рисковали остаться без лекарств, медицинских масок и медицинской техники (которую они разучились производить самостоятельно), но все-таки ситуация, в которой администрацию заботит "китайский вопрос", а не американские меры защиты от эпидемии, выглядела не очень красиво. "В интервью Fox News и Fox Business Channel Наварро (советник Трампа. — Прим. ред.) заявил, что администрация президента сосредоточена на перемещении производственных цепочек в США из Китая, Индии и Европы в контексте вспышки коронавируса", писал 26 февраля американский новостной портал Breitbart.
Легко догадаться, что "перемещение производственных цепочек" — это вопрос нескольких лет, а счет шел на дни. Не зря The New York Times написала уже после начала эпидемии в США, что "Китай дал Западу время на подготовку. Запад его бездарно растратил".
Американское решение нашлось легко (и в этот раз "российское вмешательство" приплести было нельзя), и вот уже производится абсолютно сознательный и абсолютно последовательный "политический брендинг" эпидемии как эпидемии, вызванной "китайским вирусом". Дональд Трамп систематически именно так называет его в своем личном твиттере, и его сторонники поступают аналогичным образом.
Например, в своем сообщении о поддержке американских авиакомпаний Трамп написал: "Соединенные Штаты будут оказывать мощную поддержку таким отраслям, как авиакомпании и другие, которые особенно подвержены влиянию китайского вируса. Мы будем сильнее, чем когда-либо прежде!" Несмотря на все протесты китайских дипломатов, которые были переданы в Госдеп США и озвучены через официальные китайские СМИ, Трамп продолжает высказываться в том же духе. Расчет понятен: если во всем виноват Китай, то и претензий официальному Вашингтону за некачественную работу по предотвращению эпидемии предъявлять как бы нельзя, да этого и не получится, если весь общественный гнев будет направлен в сторону Пекина. У этой стратегии уже есть последствия, которые были бы забавными, если бы происходили в менее грустных обстоятельствах. Американцы сейчас выстаивают длинные очереди в супермаркетах, пытаясь (иногда с применением физического насилия против других покупателей) обзавестись запасами туалетной бумаги, продуктов и оружия, и информацией об этом пестрят американские соцсети и СМИ. При этом многочисленные магазины, расположенные в "китайских кварталах" (и других "азиатских" районах), — пустуют, несмотря на то, что их полки ломятся от "дефицита" (то есть той самой вожделенной американцами туалетной бумаги и консервов). Феномен даже привлек внимание региональных СМИ, которые публикуют лайфхаки о том, что способ найти "дефицит" как раз и заключается в том, чтобы все-таки поехать на закупку в чайнатаун.
Когда фонд китайского миллиардера Джека Ма опубликовал информацию о том, что бесплатно поставит в США 500 тысяч тестов на коронавирус и медицинские маски, то реакция американских пользователей соцсетей местами была крайне негативной: господину Ма попеняли, что Китай во всем виноват, причем некоторые комментаторы настаивали на том, что от тестов и масок нужно отказываться именно из-за их китайского происхождения.
Стоит отметить, что отказ от помощи гонконгского филантропа (который также послал помощь в Италию и страны Африки) был бы не самым рациональным шагом, ибо в Америке действительно наблюдаются проблемы с тестами на коронавирус. Журнал The Atlantic сообщал 13 марта о своем расследовании, согласно которому "можно подтвердить только то, что 13 953 теста (на коронавирус. — Прим. ред.) были проведены на национальном уровне". Для сравнения, по сообщению ТАСС от 15 марта, "в лабораториях Роспотребнадзора проведено более 104 тысяч исследований на коронавирус. <...> В ведомстве подчеркнули, что все субъекты России в достаточных количествах обеспечены тест-системами".
Показательно, что Госдеп США в лице Майка Помпео очень обижается, когда китайские дипломаты начинают в ответ публично задавать неудобные вопросы об источнике вируса, намекая на возможность его американского начала.
Уже сейчас можно сказать, что дипломатическая и информационная борьба за право обвинить кого-то другого во всех проблемах, связанных с эпидемией, будет продолжаться еще много месяцев — или даже лет — после того, как сама эпидемия закончится. Но вряд ли усилия, затраченные на это, принесут хоть какое-то утешение и помощь тем, кто пострадал или пострадает от вируса.

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