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Президент США нашёл альтернативу билбордам? Зооактивисты заметили медведей с "клеймом" Trump 2020
04 августа 2020, 20:10 • 99 • Политика
Президент США нашёл альтернативу билбордам? Зооактивисты заметили медведей с "клеймом" Trump 2020. После этого сотрудники местной организации по защите мишек объявили о большом денежном вознаграждении за информацию о лицах, поместивших стикеры на ошейники косолапых.
Американская зооактивистка Шейла Чэпмен сообщила агентству News 13 об обнаружении предвыборной символики действующего президента США Дональда Трампа на медвежьем ошейнике.
Животное с "клеймом" Trump 2020 было замечено в городе Эшвилл, расположенном в Северной Каролине, передаёт издание Nation News.
После этого случая сотрудники местной организации по защите медведей объявили о готовности вручить большое денежное вознаграждение за информацию о лицах, поместивших данные стикеры на ошейники мишек. Обращение появилось на странице общества в Facebook.
Они подчеркнули, что подобное отношение к животным может быть опасно как для жизней самих распространителей данных наклеек, так и диких зверей. Последних, например, могут усыпить в случае возможного нападения на человека.
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