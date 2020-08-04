Президент США нашёл альтернативу билбордам? Зооактивисты заметили медведей с "клеймом" Trump 2020

Американская зооактивистка Шейла Чэпмен сообщила агентству News 13 об обнаружении предвыборной символики действующего президента США Дональда Трампа на медвежьем ошейнике.

Животное с "клеймом" Trump 2020 было замечено в городе Эшвилл, расположенном в Северной Каролине, передаёт издание Nation News.

У нас есть так много мест в этом мире, чтобы наклеить стикеры и выразить наши политические взгляды, - с сожалением заметила зоозащитница.

После этого случая сотрудники местной организации по защите медведей объявили о готовности вручить большое денежное вознаграждение за информацию о лицах, поместивших данные стикеры на ошейники мишек. Обращение появилось на странице общества в Facebook.

Они подчеркнули, что подобное отношение к животным может быть опасно как для жизней самих распространителей данных наклеек, так и диких зверей. Последних, например, могут усыпить в случае возможного нападения на человека.