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Президент США Джо Байден дал первую полноформатную пресс-конференцию

26 марта 2021, 18:00  •  67 • Аналитика
На своей первой полноформатной пресс-конференции в качестве президента США Джо Байден порассуждал о внутриамериканских проблемах, так и не дав конкретных ответов на вопрос о разгоревшемся на юге миграционном кризисе. Сгладить острые углы политик попытался за счёт рассказа об успехах в вопросе вакцинации населения.
Президент США Джо Байден спустя более чем два месяца после инаугурации провёл первую полноформатную пресс-конференцию. К этому событию было приковано пристальное внимание журналистов, так как американский лидер «неприлично» затянул с пресс-конференцией – так долго к ней не готовился ни один его предшественник. До этого всё общение Байдена с журналистами ограничивалось короткими брифингами. Такая скрытность зародила подозрения среди республиканцев, которые начали строить предположения о возможных причинах нежелания Байдена (или его помощников) встречаться с журналистами.
Как сообщает Associated Press, несколько экс-президентов США за первые два месяца у власти успевали дать несколько больших интервью. К примеру, Джон Кеннеди за такой же промежуток времени пообщался с прессой семь раз; Джордж Буш — старший, Ричард Никсон и Дуайт Эйзенхауэр дали по четыре пресс-конференции. При этом политики, занимавшие должность президента в XXI веке, тоже не баловали журналистов в первые недели президентства - Дональд Трамп, Барак Обама и Джордж Буш - младший за первые два месяца у власти успели провести по одной пресс-конференции. Байден, в свою очередь, решил встретиться с журналистами через 64 дня после инаугурации.
Спикер Белого дома Джен Псаки на вопросы о том, почему президент так затянул с пресс-конференцией, ссылалась на его занятость. При этом эксперты полагают, что Байден хотел добиться первых успехов, чтобы пресс-конференции был задан позитивный тон. Помочь ему в этом должна была стартовавшая в стране вакцинация населения от коронавируса. По последним данным, в США успели полностью привиться 46,3 миллиона человек. Таким образом, в день по всей стране делается порядка 2,5 миллиона уколов.
Коронавирусная повестка
Вполне ожидаемо Байден начал выступление перед журналистами с коронавирусных сводок и описания успехов в вопросах вакцинации. В частности, он напомнил о своём обещании, данном в начале декабря. Тогда политик заявил, что за первые 100 дней его пребывания на посту президента в США будут введены 100 миллионов доз вакцины. Эту цель, по его словам, удалось достигнуть уже на 58-й день президентства, и теперь перед администрацией поставлена новая планка – 200 миллионов доз к 100-му дню.
Этот отчёт о борьбе с коронавирусом стал последним упоминанием данной темы на пресс-конференции: как выяснилось, успехи администрации в этом направлении журналистов мало интересуют.
Проблемы внутри
В основном внимание приглашённых на пресс-конференцию представителей СМИ было обращено на внутриамериканские проблемы, в частности, миграционную. Журналисты то и дело возвращали президента к обсуждению миграционного кризиса на южных границах. После того, как новая американская администрация отменила ряд указов Трампа, южную границу буквально атаковали выходцы из Гондураса, Гватемалы и других стран Центральноамериканского региона. Байден пытался миновать обсуждение неудобной темы, однако участники пресс-конференции хотели получить ответ на вопрос о том, как новая администрация планирует выйти из миграционного кризиса.
Президент поведал журналистам, какие переживания вызывает у него ситуация с несовершеннолетними мигрантами. Вместе с этим журналисты так и не смогли добиться от хозяина Белого дома конкретного ответа на вопрос о том, как он планирует урегулировать кризис.
Журналистов интересовали и политические планы Байдена, в частности, возможность переизбраться в 2024 году. На этот вопрос президент ответил утвердительно с оговоркой, что не может наверняка планировать что-то на срок 3,5-4 года. Байден также признался, что скучает по Дональду Трампу, который был его соперником на выборах 2020 года. По словам Байдена, он не может поручиться, что к 2024 году Республиканская партия вообще будет существовать, не говоря о возможном участии Трампа в новых выборах.
Внешнеполитический блок
Не обошлось и без вопросов на внешнеполитические темы. Американский лидер в очередной раз признал, что ему будет трудно вывести войска из Афганистана к 1 мая, как планировалось ранее. Такой срок был обозначен при заключении сделки прежней администрации с «Талибаном»* (запрещён в России). По словам политика, проблема носит тактический характер, однако вывод войск должен пройти безопасно. Как отметил политик, американские войска будут выведены из Афганистана, однако пока стоит вопрос – когда.
Журналисты коснулись и отношений США с КНДР, которая традиционно «отпраздновала» инаугурацию очередного американского президента пуском ракет. Как отметил Байден, сейчас власти США «успокаивают» союзников в регионе, но готовы ответить КНДР, если власти страны решат обострить и без того непростую ситуацию.
Касаясь темы Китая, Байден заявил, что не хочет конфронтации, но готов к честному соперничеству. В этой связи была упомянута и Россия, президента которой он назвал автократом, как и лидера КНДР Си Цзиньпина. Других вопросов, касающихся России, Байдену не задали.
Не прозвучавшие вопросы
Пресс-конференция Байдена продлилась чуть более часа, после чего он объявил о её завершении и удалился. Выступление президента США перед журналистами подверглось критике из-за того, что он не затронул важнейшие темы, в числе которых отношения с Россией, строительство школ, проблемы налогообложения и другие. На мероприятии присутствовали всего около десятка журналистов, которых рассадили на значительном расстоянии друг от друга и от президента, чтобы соблюсти социальную дистанцию.
После пресс-конференции журналисты сообщили, что у них осталось множество вопросов, которые так и не были заданы президенту. К примеру, Репортер Fox News Питер Дуси пожаловался, что глава государства не отвечал на его вопросы. Журналиста также возмутило, что никто из его коллег не поинтересовался у президента об идее преобразования экономики страны, чтобы сделать её «зелёной». С этими планами связано и возможное повышение налогов, за счёт которого власти надеются привлечь в бюджет средства на развитие необходимой инфраструктуры. Не было уделено достаточно внимания и отношениям США с Россией, которые переживают не самый лучший период. Во время обсуждения отношений с Китаем не прозвучали вопросы о расследовании происхождения коронавируса и другие, связанные с противостоянием пандемии в общемировом масштабе.
*
Верховный Суд Российской Федерации признал "Движение Талибан" экстремистской организацией, запрещенной на территории России - 14.02.2003 № ГКПИ 03 116, вступило в силу 04.03.2003

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