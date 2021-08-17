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Президент США дал личную оценку событиям в Афганистане

17 августа 2021, 00:45  •  65 • Политика
Джо Байден заявил, что происходящее в Афганистане огорчает, однако решение о выводе войск США было верным.
Американский лидер Джо Байден выступил с обращением по ситуации в Афганистане. По его словам, о выводе войск США из этой страны он не жалеет. Хотя, признался Байден, то, что происходит сейчас в Афганистане, огорчает.
Он также упрекнул афганских лидеров за то, что те лгали и не сумели объединиться.
США дали афганским войскам всё, что им было нужно, но не смогли обеспечить волей к победе, категорично заметил политик. При этом американцы намерены и дальше поддерживать афганский народ.
Американский лидер также добавил, что со своей стороны США намерены побыстрее вывезти людей из аэропорта Кабула, после этого война завершится.

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