Президент США дал личную оценку событиям в Афганистане

Джо Байден заявил, что происходящее в Афганистане огорчает, однако решение о выводе войск США было верным.

Американский лидер Джо Байден выступил с обращением по ситуации в Афганистане. По его словам, о выводе войск США из этой страны он не жалеет. Хотя, признался Байден, то, что происходит сейчас в Афганистане, огорчает.

Он также упрекнул афганских лидеров за то, что те лгали и не сумели объединиться.

США дали афганским войскам всё, что им было нужно, но не смогли обеспечить волей к победе, категорично заметил политик. При этом американцы намерены и дальше поддерживать афганский народ.

Американский лидер также добавил, что со своей стороны США намерены побыстрее вывезти людей из аэропорта Кабула, после этого война завершится.