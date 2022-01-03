|
Президент США Байден заверил Зеленского в поддержке: "Ответят решительно"
03 января 2022, 08:35 • 310 • Политика
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили по телефону контакты с Россией.
Президенты США Джо Байден заверил в готовности США и союзников дать "решительный ответ" в случае обострения ситуации на границе Украины.
— заявила об итогах телефонного разговора с президентом Зеленским пресс-секретарь -Белого дома Джен Псаки.
Байден и Зеленский также одобрили усилия дипломатов накануне запланированных контактов между Россией и НАТО. Президент США подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность Украины. Лидер США "также выразил поддержку мерам по укреплению доверия в целях деэскалации напряженности в Донбассе и активной дипломатии для продвижения реализации минских соглашений", передает РИА новости заявление Белого дома.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что помимо международных вопросов обсудил с президентом США и внутренние дела Украины: "обсудили... реформы и деолигархизации. Ценим непреклонную поддержку Украины".
Подпишитесь на нас
310
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 декабря 2021, 16:05
|
31 декабря 2021, 19:55
|
30 декабря 2021, 08:55
|
30 декабря 2021, 00:10
|
29 декабря 2021, 09:00
|
28 декабря 2021, 17:50
|
30 декабря 2021, 11:50