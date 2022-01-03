Президент США Байден заверил Зеленского в поддержке: "Ответят решительно"

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили по телефону контакты с Россией.

Президенты США Джо Байден заверил в готовности США и союзников дать "решительный ответ" в случае обострения ситуации на границе Украины.

Президент Байден дал четко понять, что США, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия в дальнейшем вторгнется на Украину

— заявила об итогах телефонного разговора с президентом Зеленским пресс-секретарь -Белого дома Джен Псаки.

Байден и Зеленский также одобрили усилия дипломатов накануне запланированных контактов между Россией и НАТО. Президент США подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность Украины. Лидер США "также выразил поддержку мерам по укреплению доверия в целях деэскалации напряженности в Донбассе и активной дипломатии для продвижения реализации минских соглашений", передает РИА новости заявление Белого дома.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что помимо международных вопросов обсудил с президентом США и внутренние дела Украины: "обсудили... реформы и деолигархизации. Ценим непреклонную поддержку Украины".