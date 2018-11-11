Президент спросит у правительства о мусоре

В понедельник Владимир Путин обсудит с правительством переход в 2019 году на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Система обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) станет темой предстоящей в понедельник встречи президента России Владимира Путина с членами правительства РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

С 1 января 2019 года во всех регионах России должны появиться региональные операторы, которые будут управлять мусорными потоками.

В ходе встречи запланировано выступление с докладом министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина.