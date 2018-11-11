|
Президент спросит у правительства о мусоре
11 ноября 2018, 18:54 • 93 • Политика
В понедельник Владимир Путин обсудит с правительством переход в 2019 году на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
Система обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) станет темой предстоящей в понедельник встречи президента России Владимира Путина с членами правительства РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
С 1 января 2019 года во всех регионах России должны появиться региональные операторы, которые будут управлять мусорными потоками.
В ходе встречи запланировано выступление с докладом министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина.
Подпишитесь на нас
93
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
11 ноября 2018, 01:54
|
09 ноября 2018, 01:39
|
08 ноября 2018, 19:09
|
05 ноября 2018, 06:54
|
06 ноября 2018, 23:24
|
08 ноября 2018, 20:54
|
05 ноября 2018, 13:24