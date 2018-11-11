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Президент спросит у правительства о мусоре

11 ноября 2018, 18:54  •  93 • Политика
В понедельник Владимир Путин обсудит с правительством переход в 2019 году на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
Система обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) станет темой предстоящей в понедельник встречи президента России Владимира Путина с членами правительства РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
С 1 января 2019 года во всех регионах России должны появиться региональные операторы, которые будут управлять мусорными потоками.
В ходе встречи запланировано выступление с докладом министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина.

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