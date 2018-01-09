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Президент со связанными руками

09 января 2018, 16:39  •  167 • Аналитика
Теперь только за высказанную инициативу перезагрузки отношений с Россией могут последовать угрозы тюрьмой. И не кому-нибудь, а президенту государства. И это не в какой-нибудь неведомой «банановой республики», а в стране, правительство и парламент которой претендуют на то, что являются выразителями «европейских демократических ценностей».



Конфликт между президентом Молдавии, лидером социалистов Игорем Додоном и «проевропейски» настроенным парламентом набирает обороты. Не успел начаться текущий год, как последовал новый виток этого конфликта. Президент Додон выступил против назначения пяти новых министров (из девяти) и двух новых вице-премьеров, поскольку, как это часто бывает с «истинными демократами», у некоторых из них сомнительная репутация.



«Демократы» обратились в Конституционный суд, который постановил частично ограничить полномочия президента в том, что касается назначения новых членов правительства. Теперь их будут утверждать либо председатель парламента, либо премьер-министр. Своим решением суд обвинил Додона в «неспособности исполнять обязанности президента».

Молдавия, по конституции, парламентская республика. Глава государства имеет право только два раза отвергать предложенных парламентом министров. Такой случай уже был в октябре прошлого года. Игорь Додон отказался утвердить министра обороны Евгения Стурзу. «Демократы» упорно шли на обострение ситуации и других кандидатур не предоставляли. В итоге Конституционный суд передал право назначить министра председателю парламента Андриану Канду. И вот ситуация повторяется. Канду радуется решению КС и обвиняет президента в том, что он устроил «»институциональную блокаду» и «игнорирует положения основного закона». Это — серьезное обвинение, особенно в условиях политического кризиса.

Сам Додон в своем блоге на «Фейсбуке» обвинил Конституционный суд в том, что он «подтвердил свой имидж послушного политического инструмента, а не конституционного органа». «Это позорное и вызывающее сожаление падение для государства, претендующего на роль демократического», - добавил молдавский лидер.

Скандалы, связанные с новыми министрами, - это повод для нападок «демократов» на президента Молдавии и попыток ограничения его полномочий (а в перспективе — и свержения). А причина — в том, что Игорь Додон по-иному, чем эти самые «проевропейцы», смотрит на отношения между Кишиневом и Москвой.

К сожалению, у лидера страны связаны руки. Например, он считает Крым российской территорией, но не в силах даже определять позицию страны на международной арене. В результате Молдавия на недавнем голосовании в Генассамблее ООН поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму. Вопреки воле своего президента… Но особенно тяжело ему приходится внутри собственной страны — даже приглашенных им лично журналистов насильственно выдворяют из Молдавии как «агентов Кремля».

В начале января Додон дал интервью ТАСС, в котором заявил: «Я — сторонник перезагрузки отношений между Россией и Молдавией на всех уровнях, что позволит снять напряженность, возникшую между нашими странами в прошлом году». По его словам, напряженность между Кишиневом и Московой неприемлема — она направлена против интересов и российского, и молдавского народов.

«В парламенте и правительстве хорошо знают, что я никогда не подпишу законы и решения, направленные на ухудшение отношений с Россией. В ходе всенародных президентских выборов молдавский народ вручил мне мандат на восстановление партнерских отношений с Россией, поэтому я делаю все возможное в этом направлении, в чем нашел поддержку со стороны российского президента. И от этого курса я не отступлюсь», - подчеркнул он.

Додон обсуждал вопрос «перезагрузки» с В.Путиным в конце ушедшего года, на неформальном саммите СНГ, который состоялся в Москве. В январе в Молдавию должна приехать делегация МИДа России для обсуждения этого вопроса.
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К сожалению, есть силы, которые способствуют тому, чтобы «перезагрузка» не состоялась, чтобы российско-молдавские отношения не вышли на новый уровень. Ради этого «демократы» в парламенте и не идут на уступки по поводу назначения новых министров с сомнительной репутацией, зная, что это приведет к скандалу и к ограничению полномочий президента.

Демократическая партия получила на парламентских выборах в 2014 году не так уж много голосов. Ей досталось 19 мест (всего в парламенте 101 депутат). К сожалению, собрав перебежчиков из различны партий, «демократы» имеют теперь большинство — 60 голосов. Этим они и пользуются, связывая Додону руки, особенно в том, что касается российско-молдавских отношений.

Но действительно ли «демократы», которые называют себя этим словом, достойны такого звания? На деле получается, что именно они выступают за ограничение демократии. В частности, под видом борьбы с «российской пропагандой» желают запретить демонстрацию на ТВ новостей из России.

Додон отказался подписывать закон «О борьбе с пропагандой», назвав его «посягательством на свободу граждан». По его словам, «речь идет о цензуре, основанной на двойных стандартах, в стиле правящих в стране демократов».

Дело уже дошло до угроз в адрес главы государства. 7 января председатель Конституционного суда Тудор Панцыру предложил ввести уголовную ответственность «за невыполнение конституционных обязанностей». Это — не что иное, как попытка расправиться с Додоном за то, что он отказывается подписывать закон «О борьбе с пропагандой». Неприсоединение к русофобской позиции расценивается как «невыполнение конституционных обязанностей».

Однако времени у «демократов» не так много. Осенью 2018 года в стране должны состояться парламентские выборы. Народ Молдавии, проголосовав в конце 2016 года за Додона, продемонстрировал приверженность сотрудничеству с Россией. Потому теперь расклад сил в парламенте может очень сильно измениться — в пользу Социалистической партии и тех, кто занимает трезвомыслящую позицию по поводу отношений с Москвой. Понятно, что этого попытаются не допустить не только сами «демократы», но — главное — их внешние покровители. Свое слово, впрочем, скажет народ.
Автор: Елена Громова

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Президент со связанными руками
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