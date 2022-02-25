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Президент Сирии об операции на Украине: Восстанавливается баланс сил

25 февраля 2022, 15:30  •  96 • Политика
Президент Сирии Башар Асад поддержал решение России провести военную операцию на территории Украины. Он заявил, что таким образом Москва восстанавливает баланс сил, разрушенный после краха Советского Союза.
Асад подчеркнул, что украинский кризис был искусственно создан западными странами, чтобы посеять смуту между славянскими народами и создать угрозу для безопасности России. Аналогичные действия США и НАТО в своё время посеяли хаос на Ближнем Востоке.
Президент Сирии также добавил, что его страна готова сотрудничать с Донецкой и Луганской народными республиками на принципах взаимоуважения.
Президент России Владимир Путин поблагодарил своего коллегу за слова поддержки. Лидеры двух стран также обсудили вопрос сирийского урегулирования, сообщают в Кремле.
Ранним утром в четверг Россия начала спецоперацию на Украине. При этом Владимир Путин подчеркнул, что у России нет цели оккупировать территорию Украины. В Минобороны заявили, что мирному населению ничего не угрожает, удары наносятся точечно по аэродромам и объектам ПВО.
Позже Владимир Путин ещё раз объяснил, что это вынужденная мера. Стремящаяся в НАТО Украина представляет колоссальную угрозу для России. Москва пыталась решить эту проблему переговорами, но Запад не стал даже слушать.

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