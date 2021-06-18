|
Президент Швейцарии восхитился Путиным: "Прямо к цели"
18 июня 2021, 07:00 • 162 • Политика
Президент Швейцарии Ги Пармелен восхитился дипломатическим качеством лидера России Владимира Путина. "Прямо к цели", - отметил он.
Рассказывая о своих впечатлениях от саммита в Женева, Пармелен отметил, что ценит прямолинейность Владимира Путина. По его словам, президент России не из тех, "кто ходит вокруг да около".
"Его слова направлены прямо к цели", - сказал он в интервью швейцарскому телеканалу RTS отметив, что ценит это качество.
По словам Пармелена, во время встречи с Байденом Путин не только четко и прямо высказывал свою позицию, но также внимательно слушал собеседника, что способствовало "исключительно приятной атмосфере".
Подпишитесь на нас
162
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 июня 2021, 22:25
|
17 июня 2021, 06:15
|
12 июня 2021, 13:25
|
12 июня 2021, 18:00
|
13 июня 2021, 20:35
|
13 июня 2021, 01:20
|
13 июня 2021, 03:10