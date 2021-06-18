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Президент Швейцарии восхитился Путиным: "Прямо к цели"

18 июня 2021, 07:00  •  162 • Политика
Президент Швейцарии Ги Пармелен восхитился дипломатическим качеством лидера России Владимира Путина. "Прямо к цели", - отметил он.
Рассказывая о своих впечатлениях от саммита в Женева, Пармелен отметил, что ценит прямолинейность Владимира Путина. По его словам, президент России не из тех, "кто ходит вокруг да около".
"Его слова направлены прямо к цели", - сказал он в интервью швейцарскому телеканалу RTS отметив, что ценит это качество.
По словам Пармелена, во время встречи с Байденом Путин не только четко и прямо высказывал свою позицию, но также внимательно слушал собеседника, что способствовало "исключительно приятной атмосфере".

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