Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Скоропостижно догнивающий режим": Эксперт оценил президентство "...
Мэр Феодосии Сергей Фомич подал в отставку
"Чанъэ-4" "отчитался" за биологический эксперимент на обратн...
Boдичка, пивo, чипcы и yкpaинский язык
Главная / В России

Президент Сербии Вучич: Я подарил Путину икону, он сразу поцеловал ее и перекрестился

15 января 2019, 14:24  •  62 • В России

Президент Сербии Александр Вучич накануне визита Владимира Путина в Белград рассказал, как он сам приезжал в Москву.

- Я встречался с российским президентом 14 или 15 раз, был у него дома, - сказал Вучич. - Путин рациональный и серьезный человек, он не состоит из мифов, но он ценит традиции. Когда я был у него в доме, я купил ему икону, он принял меня в 22:45. Мы были вдвоем, и он играл мне на пианино. Путин отлично играет на пианино, и в тот же вечер позвал его посмотреть вместе хоккей.

Сербский лидер вспомнил, как привез Путину незапланированный подарок.

- Я нарушил все протоколы, и мне удалось пронести к нему икону, которая не прошла все процедуры их спецслужб, - рассказал Вучис. - Он выказал доверие и уважение, свой православный дух, он не просто поставил икону где-то рядом, а сразу поставил ее на стол к стене, три раза перекрестился и поцеловал ее. Мы говорили о православном духе и о том, как он воспринимает православие.

При этом президент Сербии заявил, что в желании его страны покупать российский газ нет политики, а только экономический рассчет.

- Когда кто-то приезжает с Запада, нам постоянно говорят, чтобы мы брали газ в Трансадриатическом газопроводе и Трансанатолийском газопроводе, а не российский газ, хотя в этих газопроводах не хватит газа для нас, - признался Вучич. - У меня нет идеологических проблем, дайте мне другой дешевый газ, но я его не вижу. Самый дешевый газ в настоящий момент у русских. Когда русские проведут газопровод до Болгарии, мы заплатим им, чтобы провели его к нам. Поэтому визит Путина важен.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

62
Источник
Похожие новости
15 января 2019, 14:24
Президент Сербии Вучич: Я подарил Путину икону, он сразу поцеловал ее и перекрестился
14 января 2019, 17:09
«Организована проверка законодательства в сфере ЖКХ»: что известно о взрыве газа в жилом доме в Ростовской области
14 января 2019, 15:39
Эксперты оценили возможность отставки российского правительства
Загрузка...
14 января 2019, 22:09
Путин поручил оказать помощь пострадавшим в Шахтах
14 января 2019, 15:39
Польша строит «разведывательный» остров под Калининградом
15 января 2019, 11:09
Дмитрий Песков: Путину не нужен твиттер, чтобы стать ближе к людям
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
15 января 2019, 03:09
Преемницу Меркель удивила "дипломатия" американского посла
15 января 2019, 03:09
Новый план атаки Киева на Крымский мост сравнили с мультфильмом "Марио идет граб...
15 января 2019, 09:39
Москва не позволит кораблям НАТО войти в Азовское море — правительство Крыма
15 января 2019, 09:39
"Такого газа мы нигде еще не видели": Вучич рассказал, почему Сербия ждет П...
15 января 2019, 03:09
"Порошенко перешёл к прямому подкупу": Украинские СМИ узнали о проплаченных...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 января 2019, 22:24
Ищущего альтернативу российской нефти Лукашенко высмеяли в Сети за "цыганский шантаж"
10 января 2019, 06:09
Жители британского города "вырастили" в местной канализации огромного "жирового монстра"
13 января 2019, 05:39
Настоящий "американский кошмар" готовят Россия и Китай, но США не учитывают угрозу - National Interest
12 января 2019, 06:54
Антирейтинг стран с самым "смертоносным" питанием составили ученые
12 января 2019, 13:24
"Идет, чтобы побеждать": В предвыборную гонку на Украине вступит неожиданный новичок - заявление журналиста
09 января 2019, 02:24
Поклонская: Некоторые депутаты готовы отказаться от пенсии. Так у них счета за рубежом!
13 января 2019, 18:39
″Пусть пойдут поторгуются″: Эксперт назвал Украине "запасной вариант" источника энергоресурсов, как у России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.