Президент Сербии Вучич оправдался за поддержку антироссийской резолюции в ООН

По мнению Александра Вучича, иногда важно "отойти в сторону". Сербский лидер посетовал на внешнее давление, оказываемое на его страну

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Kurir TV объяснил, почему официальный Белград поддержал резолюцию в ООН, в которой осуждались действия России на Украине. Вучич назвал две главные причины: забота о благополучии Сербии и давление извне. Отметим, что ранее сербский лидер столкнулся с критикой со стороны политических оппонентов, которые осудили поддержку антироссийской резолюции.

По словам Вучича, сербы любят высказываться по самым разным вопросам, так им кажется, что они имеют определённый вес в тот или иной исторический момент. Однако в случае с ситуацией на Украине президент Сербии посчитал, что "важно подвинуться и отойти в сторону".

Глава государства подчеркнул, что если бы Сербия в ООН проголосовала по-другому, то уже сегодня была бы без десятков фабрик, в которые вложились западные инвесторы.

Добавим, что Сербия поддержала осуждающую Россию резолюцию в ООН не полностью, а по 4 из 13 пунктов. Тем не менее, Совбез Сербии назвал решение о спецоперации на территории Украины "ошибочным", но не страна не стала присоединяться к санкциям против России.