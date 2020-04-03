Президент Сербии попросил о помощи Россию. Путин пообещал

Пресс-служба Кремля сообщила о прошедшем разговоре президентов Владимира Путина и Александра Вучича. Телефонное общение произошло по инициативе последнего.

"В духе традиционно дружественных российско-сербских отношений условлено об оказании гуманитарной помощи Сербии в целях противодействия распространению инфекции", - сказано в сообщении.

В числе прочего, Россия направит своих специалистов "по линии Министерства обороны". Лидеры стран обговорили, какие меры предпринимаются в борьбе с пандемией и как можно наладить практическое сотрудничество, чтобы противостоять болезни.

По данным на 2 апреля, в Сербии 1 060 человек больны COVID-19. 28 человек умерли. Данных о выздоровевших пока нет. Первый случай коронавирусной инфекции был зарегистрирован 6 марта. Количество инфицированных начало стремительно увеличиваться в последние несколько дней.