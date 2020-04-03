|
Президент Сербии попросил о помощи Россию. Путин пообещал
03 апреля 2020, 00:35 • 100 • Политика
Президент Сербии Александр Вучич позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и попросил о помощи. В результате переговоров достигнуто соглашение о гуманитарной помощи Сербии.
Пресс-служба Кремля сообщила о прошедшем разговоре президентов Владимира Путина и Александра Вучича. Телефонное общение произошло по инициативе последнего.
"В духе традиционно дружественных российско-сербских отношений условлено об оказании гуманитарной помощи Сербии в целях противодействия распространению инфекции", - сказано в сообщении.
В числе прочего, Россия направит своих специалистов "по линии Министерства обороны". Лидеры стран обговорили, какие меры предпринимаются в борьбе с пандемией и как можно наладить практическое сотрудничество, чтобы противостоять болезни.
По данным на 2 апреля, в Сербии 1 060 человек больны COVID-19. 28 человек умерли. Данных о выздоровевших пока нет. Первый случай коронавирусной инфекции был зарегистрирован 6 марта. Количество инфицированных начало стремительно увеличиваться в последние несколько дней.
100
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 апреля 2020, 00:30
|
02 апреля 2020, 11:35
|
28 марта 2020, 04:35
|
29 марта 2020, 10:35
|
31 марта 2020, 09:35
|
27 марта 2020, 05:35
|
29 марта 2020, 08:36