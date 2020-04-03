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Президент Сербии попросил о помощи Россию. Путин пообещал

03 апреля 2020, 00:35  •  100 • Политика
Президент Сербии Александр Вучич позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и попросил о помощи. В результате переговоров достигнуто соглашение о гуманитарной помощи Сербии.
Пресс-служба Кремля сообщила о прошедшем разговоре президентов Владимира Путина и Александра Вучича. Телефонное общение произошло по инициативе последнего.
"В духе традиционно дружественных российско-сербских отношений условлено об оказании гуманитарной помощи Сербии в целях противодействия распространению инфекции", - сказано в сообщении.
В числе прочего, Россия направит своих специалистов "по линии Министерства обороны". Лидеры стран обговорили, какие меры предпринимаются в борьбе с пандемией и как можно наладить практическое сотрудничество, чтобы противостоять болезни.
По данным на 2 апреля, в Сербии 1 060 человек больны COVID-19. 28 человек умерли. Данных о выздоровевших пока нет. Первый случай коронавирусной инфекции был зарегистрирован 6 марта. Количество инфицированных начало стремительно увеличиваться в последние несколько дней.

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