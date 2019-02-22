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Президент-самозванец Гуайдо назначил себя главнокомандующим Боливарианскими вооруженными силами

22 февраля 2019, 08:09  •  181 • В мире
Самозванец Гуайдо, считающий себя временным президентом Венесуэлы, также назначил себя главнокомандующим Боливарианскими вооруженными силами, о чем упомянул в своем указе.
Лжепрезидент Хуан Гуайдо назначил себя главнокомандующим Боливарианскими вооруженными силами и опубликовал от этого имени указ о разрешении въезда гуманитарной помощи на территорию страны. Свой указ он смог разместить только в профиле Twitter.
"Как главнокомандующий Боливарианскими вооруженными силами, я вновь подтверждаю разрешение на въезд гуманитарной помощи в Венесуэлу и приказываю отдельным подразделениям ВС действовать согласно этому разрешению", - гласит текст приказа.
Политик также подписал соглашение о сотрудничестве с Королевством Нидерланды и Бразилией.
Гуманитарная помощь стала очередным яблоком раздора между законным правительством и оппозицией, считают эксперты Царьграда. Сторонники самозванца Гуайдо хотят ввезти грузы из Колумбии и Бразилии. Правительство Венесуэлы настаивает, что будет принимать гумпомощь только в рамках международного права, куда не входят вышеупомянутые поставки.
В четверг президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что закрыл сухопутную границу с Бразилией. Он не исключил аналогичных мер для Колумбии. Перед этим власти Венесуэлы закрыли воздушные и морские границы с островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, входящими в состав Королевства Нидерланды.

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