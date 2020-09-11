Президент с автоматом: самозащита или самоубийство?

В Ла-Монеда собралась сотня сторонников Альенде. Сорок из них были вооружены. Президент взял автомат Калашникова – подарок Фиделя Кастро. По одной из версий, кубинский лидер "подарил" чилийскому коллеге и телохранителя, который во время защиты дворца застрелил Альенде из "калаша". Будто бы чилийский президент "дал слабину" – попробовал спастись, а кубинец-охранник сказал: "Президент Чили обязан умереть как герой". Однако эта версия не согласовывается с поведением Альенде в резиденции. Свидетели его действий были с обеих сторон. Президент выступил по радио с обращением к чилийцам – потом эту предсмертную речь транслировали по всему миру. Вместе с другими он несколько часов отбивал штурм дворца. Сначала шла пехота, затем был ракетный обстрел с самолетов, наконец ворвались танки. Один из мятежников позднее давал показания о том, как убивал Альенде: после выстрела в живот тот все еще продолжал отстреливаться, упал, только когда пуля попала в грудь. Но и это вряд ли. Военный диктатор Аугусто Пиночет не отдавал приказа об убийстве. Ему не нужен был национальный герой-мученик, ему нужен был живой экс-президент, который позорно сбежит из страны. Беглец, а не мертвец.