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Президент с автоматом: самозащита или самоубийство?
11 сентября 2020, 05:40 • 20 • Аналитика
"Я не уйду в отставку! Моя гибель будет моральным уроком и возмездием трусости и предательству". Это были последние слова чилийского президента Сальвадора Альенде. 11 сентября 1973 года в Чили произошел военный переворот.
Президент с автоматом: самозащита или самоубийство?
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Он был дома в Сантьяго, когда узнал о мятеже. Позвонил Аугусто Пиночету – недавно назначенному новому главнокомандующему. Ни этот, ни другие генералы не отвечали на звонки. Альенде все понял. Пошел в президентский дворец Ла-Монеда. Жене сказал, что покинет свой пост только мертвым.
Беглец, а не мертвец
В Ла-Монеда собралась сотня сторонников Альенде. Сорок из них были вооружены. Президент взял автомат Калашникова – подарок Фиделя Кастро. По одной из версий, кубинский лидер "подарил" чилийскому коллеге и телохранителя, который во время защиты дворца застрелил Альенде из "калаша". Будто бы чилийский президент "дал слабину" – попробовал спастись, а кубинец-охранник сказал: "Президент Чили обязан умереть как герой". Однако эта версия не согласовывается с поведением Альенде в резиденции. Свидетели его действий были с обеих сторон. Президент выступил по радио с обращением к чилийцам – потом эту предсмертную речь транслировали по всему миру. Вместе с другими он несколько часов отбивал штурм дворца. Сначала шла пехота, затем был ракетный обстрел с самолетов, наконец ворвались танки. Один из мятежников позднее давал показания о том, как убивал Альенде: после выстрела в живот тот все еще продолжал отстреливаться, упал, только когда пуля попала в грудь. Но и это вряд ли. Военный диктатор Аугусто Пиночет не отдавал приказа об убийстве. Ему не нужен был национальный герой-мученик, ему нужен был живой экс-президент, который позорно сбежит из страны. Беглец, а не мертвец.
Последняя почесть
На самом деле смерть Сальвадора Альенде была самоубийством. Эту версию подтвердила и эксгумация его тела. С ней согласен советник президента Российского общественно-экономического центра Дмитрий Бурых:
"Иного выхода для себя Альенде не видел. Многие его сторонники позднее эмигрировали и вели оппозиционную деятельность извне. Но для него как для лидера левого движения – не только Чили, а всей Латинской Америки – ехать куда-то, чтобы действовать из-за рубежа, было недостойным поведением. Альенде принял мужественное решение. Он был человеком слова, который за убеждения был готов не только бороться, но и погибнуть".
Сальвадор Альенде застрелился, когда бой шел уже внутри дворца. Защитники резиденции перенесли тело президента в его кабинет, посадили за стол, накрыли чилийским флагом. Солдаты Пиночета взломали дверь и поняли: они опоздали. От злости выпустили в мертвеца автоматную очередь.
Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik
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