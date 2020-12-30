Президент Румынии пообещал Молдове процветание – в будущем

Бухарест продемонстрировал поддержку Майи Санду

Во вторник, 29 декабря, в Кишинёв прибыл с официальным визитом президент Румынии Клаус Йоханнис, который первым из глав государств поздравил Майю Санду с победой во втором туре президентских выборов. Поздравляя, он пообещал посетить Молдавию до Нового года и сдержал своё обещание, став первым высокопоставленным гостем, посетившим Кишинёв после инаугурации нового президента.

«Визит Клауса Йоханниса в Кишинёв создаст рамки для мощного послания о поддержке нового президента Республики Молдова в исторический момент для европейского курса страны, а также поддержке молдавских граждан в усилиях по демократизации, необратимому внедрению принципов правового государства и укреплению как европейского пути, так и привилегированных отношений с Румынией»,

– говорится в сообщении пресс-службы Администрации президента Румынии.

Клауса Йоханниса встречали в Кишинёве по славянской традиции хлебом-солью. А молдавские унионисты – картой Великой Румынии, в состав которой включена и Молдова.

Унионисты восприняли визит румынского президента оптимистично, как начало дальнейшего укрепления отношений между Румынией и Молдовой.

Сторонник униири Влад Билецкий пояснил, почему они пришли встречать высокопоставленного гостя с картой Великой Румынии:

«Эта карта символизирует единство культуры, языка и истории у Молдовы и румынского государства. И мы надеемся, что этот сигнал будет услышан в Бухаресте, потому что Кишинёв ощущает себя румынским».

Переговоры глав государств состоялись в режиме тет-а-тет, а затем продолжились с участием членов делегации.

После переговоров президент Румынии рассказал во время брифинга для прессы о «пакете помощи», который он привёз в Кишинёв.

«Рад сообщить о новом пакете помощи со стороны Румынии для граждан Молдовы. Под этим пакетом помощи Румыния имеет в виду следующее: скорейшее заключение дополнительного, шестого протокола двустороннего соглашения о безвозмездном гранте на 100 миллионов евро, продлив действие данного соглашения и расширив области сотрудничества; поддержание процесса вакцинации граждан Молдовы от коронавируса нового типа путём поставки до 200 тысяч доз вакцины. Кроме того Румыния поставит в республику, как она уже делала, лекарства, медицинские и защитные средства для поддержания пациентов, инфицированных коронавирусом и направит команду румынских экспертов, которые помогут провести вакцинацию населения»,

– рассказал Клаус Йоханнис.

Не будут забыты и молдавские фермеры, которые получат 6 тысяч тонн дизельного топлива в качестве «поддержки Бухареста». А НПО и независимые СМИ в будущем году также будут получать финансовую помощь от Румынии.

По мнению политолога Корнелиу Чури, визитом президента Румынии Бухарест продемонстрировал свою поддержку Майи Санду.

«Визит Йоханниса является знаком поддержки Румынии и Запада, оказываемой Майе Санду. Она сейчас очень нуждается в такого рода акциях для усиления её легитимности, так как внутри страны она будет постоянно находиться под прессингом других политических сил. Визиты зарубежных лидеров, представляющих Евросоюз и западные политические круги, всегда имели целью поддержку тех, на кого была сделана ставка извне на выборах в Молдове»,

– рассказал Чуря в эфире радио Sputnik Молдова.

Тем временем румынский президент напоследок пообещал, что Молдова «может стать процветающим европейским государством», но только после проведения реформ, потому что без реформ не может быть «благополучного будущего».

«Мы поддерживаем вашего президента и готовы предоставить всю помощь, необходимую для успешной реализации программы Майи Санду»,

– констатировал Клаус Йоханнис.