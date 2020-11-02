Президент руками «слуг» пытается ликвидировать КСУ, но голосов не хватает

На Банковой сегодня целый день подбивают список депутатов готовых проголосовать за инициативу Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ. Пока катастрофически не хватает голосов из-за молчания группы Коломойского и группы Разумкова, которые не готовы поддерживать ползучий конституционный переворот. Об этом пишет ТГ-канал «Легитимный».Также сообщается, что спикер парламента начал свою собственную игру. Он продвигает в Верховной Раде свой законопроект по Конституционному суду вместо того, который был предложен президентом. По мнению главы ВР надо восстановить отмененные Конституционным судом статьи антикоррупционных законов (18 «штук»), при этом вопрос увольнения судей снимается. По данным ТГ-канала «Сплетница», в Офисе президента очень злятся на Разумкова, тем более, что перед этим он проигнорировал и «опросник» Зеленского о марихуане и СЭЗ на Донбассе.Между тем спасением пятой точки президента занялся его «инвестиционная няня» - олигарх Ахметов. Ринат Леонидович уже мобилизовал в ВР своих депутатов, а также надавил на группу Павлюка (бизнесмен из Черновцов, «король контрабанды»).Группа «Доверие» пока торгуется: хочет за участие в голосовании против судей министерский портфель или двух губернаторов.Нет единства и в монобольшинстве, оно раскололось. Почти сотня «зеленых» саботирует приказ президента. Многие стали хворать ковидом-19, покупая справку о заражении. И хотя ОП пытается надавить на зе-депутатов, те упорствуют. Вчера глава фракции Слуга Народа Давид Арахамия запустил месседж, что все западные партнеры поддерживают законопроект Зеленского против Конституционного суда, а в тот же момент Совет Европы и Венецианская комиссия выступили против этого законопроекта, заявив: «прекращение полномочий судей является вопиющим нарушением Конституции».Сегодня депутатов из фракции «Слуги народа» собирают на вечернее заседание: видимо, будут искать методы воздействия. Президенту важно расправиться с КСУ руками парламента и депутатов, которых не жалко, сняв с себя политическую ответственность за конституцонно-политический кризис. Однако, становиться политическими самоубийцами «слуги» не желают, тем более, что такое голосование откроет прямой путь к низвержению ВР и досрочным парламентским выборам, на которых «слуги» окончательно пролетят. На данный момент по-прежнему нет 226 голосов за президентский законопроект, а это значит, что в ОП уже начали прорабатывать методичку с месседжами «оправдания», если антиконституционный документ не будет принят в Верховной Раде.