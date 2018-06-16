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Президент России провел рабочую встречу с Кадыровым
16 июня 2018, 00:09 • 43 • В России
Сегодня, 15 июня, Владимир Путин обсудил с Рамзаном Кадыровым дела в Чеченской республике. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе президента, на повестку были вынесены вопросы экономического и социального развития региона и планы главы по развитию Чечни на ближайшее будущее.
- Рамзан Ахматович, поговорим о ситуации в республике: что сделано за предыдущее время, какие ближайшие планы, - открыл обсуждение Владимир Путин.
- Владимир Владимирович, в республике уже совсем другая жизнь, чем когда мы в последний раз говорили, - ответил Кадыров, а потом добавил, что республика при поддержке президента уже в скором времени станет "беспроблемным регионом".
- В конце концов регион не такой, как сегодня говорят наши западные, мировые недруги: «Всё плохое происходит там, в Чеченской Республике», - отметил глава Чечни. - На самом деле самый безопасный регион – наша территория, и самая процветающая.
Говоря об экономике, Кадыров подчеркнул, что инвестиционная политика Чечни "очень хорошая" - в доказательство этому он привел сотрудничество республики с Саудовской Аравией и Эмиратами.
- Это очень важно, - ответил Владимир Путин.
После этого глава России поздравил Рамзана Кадырова и всех мусульман с праздником Ураза-байрам:
- Сегодня Ураза-байрам, и я всех мусульман России уже поздравил с этим праздником, - сказал президент. - Хочу поздравить и Вас, и жителей Чечни, вообще Северный Кавказ, где проживают преимущественно мусульмане. Конечно, не только Северный Кавказ, – я поздравляю всех мусульман, и Вас в том числе.
Владимир Путин также дал поручение Рамзану Кадырову на 2018 год - не снижать достигнутой планки по уровню зарплат и приложить все усилия, чтобы ее поднять.
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