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Президент России провел рабочую встречу с Кадыровым

16 июня 2018, 00:09  •  43 • В России

Сегодня, 15 июня, Владимир Путин обсудил с Рамзаном Кадыровым дела в Чеченской республике. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе президента, на повестку были вынесены вопросы экономического и социального развития региона и планы главы по развитию Чечни на ближайшее будущее.

- Рамзан Ахматович, поговорим о ситуации в республике: что сделано за предыдущее время, какие ближайшие планы, - открыл обсуждение Владимир Путин.

- Владимир Владимирович, в республике уже совсем другая жизнь, чем когда мы в последний раз говорили, - ответил Кадыров, а потом добавил, что республика при поддержке президента уже в скором времени станет "беспроблемным регионом".

- В конце концов регион не такой, как сегодня говорят наши западные, мировые недруги: «Всё плохое происходит там, в Чеченской Республике», - отметил глава Чечни. - На самом деле самый безопасный регион – наша территория, и самая процветающая.

Говоря об экономике, Кадыров подчеркнул, что инвестиционная политика Чечни "очень хорошая" - в доказательство этому он привел сотрудничество республики с Саудовской Аравией и Эмиратами.

- Это очень важно, - ответил Владимир Путин.

После этого глава России поздравил Рамзана Кадырова и всех мусульман с праздником Ураза-байрам:

- Сегодня Ураза-байрам, и я всех мусульман России уже поздравил с этим праздником, - сказал президент. - Хочу поздравить и Вас, и жителей Чечни, вообще Северный Кавказ, где проживают преимущественно мусульмане. Конечно, не только Северный Кавказ, – я поздравляю всех мусульман, и Вас в том числе.

Владимир Путин также дал поручение Рамзану Кадырову на 2018 год - не снижать достигнутой планки по уровню зарплат и приложить все усилия, чтобы ее поднять.

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