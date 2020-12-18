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Президент России: «Проблема Приднестровья обязательно будет решена»

18 декабря 2020, 01:30  •  69 • Война
Россия готова вывести своих миротворцев из Приднестровья, но только после исчезновения угрозы обострения ситуации
Традиционная, завершающая 2020-й год, пресс-конференция российского президента Владимира Владимировича Путина в этом году была совмещена с прямой линией с президентом и прошла в формате видеоконференции в связи с пандемией коронавируса. В течение четырёх с половиной часов глава государства отвечал на самые разнообразные вопросы, среди которых был и вопрос о ситуации в Приднестровской Молдавской Республике.
Напомним, избранный президент Молдавии Майя Санду, ещё не вступив в должность президента, потребовала (и не один раз) вывести с территории Приднестровья контингент российских миротворцев, которые находятся в ПМР вот уже почти тридцать лет и благодаря которым была остановлена война в этом регионе.
Владимир Владимирович подчеркнул, отвечая на вопрос о судьбе российских миротворцев в Приднестровье, что Россия всегда выступала за вывод миротворческого контингента из этого региона. Однако только тогда, когда позволит обстановка и исчезнет угроза обострения ситуации.
«Майя Санду, которая избрана президентом Молдавии, и я желаю ей всего самого доброго, желаю ей успехов в её работе, но ничего нового она, как представитель определённой политической силы, не сказала. Мы давно слышим от представителей различных западных стран о том, что нужно вывести наш миротворческий контингент. Майя Санду является президентом Молдовы, но она, в то же время, является гражданкой Румынии. Мы услышали представителей западных стран о необходимости вывести контингент. И в целом мы за то, чтобы вывести, как только созреет соответствующая обстановка. Как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы»,
– уверен российский президент
Владимир Владимирович напомнил, что несколько лет назад была попытка окончательно урегулировать эту проблему, однако в тот раз «помешала позиция западных стран». Было это во время президентства в Молдавии Владимира Воронина, с которым удалось договориться по самым важным вопросам и практически решить эту проблему. Но в самый последний момент вмешались представители западных стран и он, под их давлением, отказался от всех прежних договорённостей. Пришлось тогда решение приднестровской проблемы отложить на неопределённый срок.
«Зачем помешали? Почему? Непонятно. Я потом спрашивал своих коллег из Евросоюза, зачем вы это сделали. Мне ответили, что «вот так получилось». Но рано или поздно эта проблема обязательно должна быть решена»,
– подвёл итог Владимир Путин.
Соб. корр. ФСК

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