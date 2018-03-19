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Президент России назвал конечную цель любой власти

19 марта 2018, 18:39  •  77 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что конечная цель российских властей - так же как и правительств во всех других странах мира - обеспечить благосостояние собственных граждан.
Владимир Путин провел встречу с кандидатами на пост президента России на выборах 2018 года. В ходе разговора он объяснил, что является основной целью российских властей.
По словам действующего главы государства, главное в работе исполнительных властей сейчас - обеспечить экономическое благосостояние жителей России. В будущем власть приложит все усилия для того, чтобы сократить число граждан нашей страны, живущих за чертой бедности.
Для того чтобы достичь этой цели, Кремль продолжит работу по стимулированию роста отечественной экономики. Также акцент будет сделан на скорейшее решение злободневных вопросов, связанных с развитием российской медицины, системы образования и других социальных сфер.
"Основной акцент в будущей работе исполнительной власти будет сделан на решение внутренних проблем страны, это прежде всего обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера и решение конкретных вопросов, связанных с развитием здравоохранения, образования, науки, инфраструктуры и на этой базе обеспечение роста благосостояния наших людей — это конечная цель любой власти, и в России, ничего здесь оригинального нет", — цитирует слова Владимира Путина РИА Новости.

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