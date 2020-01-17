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Президент России лично посетит международную конференцию по Ливии в Берлине

17 января 2020, 19:54  •  72 • Политика
Президент России Владимир Путин лично посетит международную конференцию по Ливии в Берлине, стартующую 19 января.
Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в международной конференции в Берлине, которая будет посвящена мирному урегулированию конфликта в Ливии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Ранее в Москве между лидерами Ливийской национальной армии (ЛНА) и правительством Национального единства (ПНС) прошли переговоры. В проекте итогового заявления стороны подтвердили приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Ливии, а также нацеленность на борьбу с терроризмом.
Дискуссия должна продолжиться на конференции в ФРГ, которая пройдет 19 января. В рамках мероприятия планируется обмен мнениями по кризису, переговоры по прекращению боевых действий, примирению сторон и запуск мирного диалога под эгидой ООН.
"Ключевые договорённости будут зафиксированы в итоговом документе конференции", - указано в заявлении Кремля.

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