|
Президент России лично посетит международную конференцию по Ливии в Берлине
17 января 2020, 19:54 • 72 • Политика
Президент России Владимир Путин лично посетит международную конференцию по Ливии в Берлине, стартующую 19 января.
Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в международной конференции в Берлине, которая будет посвящена мирному урегулированию конфликта в Ливии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Ранее в Москве между лидерами Ливийской национальной армии (ЛНА) и правительством Национального единства (ПНС) прошли переговоры. В проекте итогового заявления стороны подтвердили приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Ливии, а также нацеленность на борьбу с терроризмом.
Дискуссия должна продолжиться на конференции в ФРГ, которая пройдет 19 января. В рамках мероприятия планируется обмен мнениями по кризису, переговоры по прекращению боевых действий, примирению сторон и запуск мирного диалога под эгидой ООН.
"Ключевые договорённости будут зафиксированы в итоговом документе конференции", - указано в заявлении Кремля.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
72
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 января 2020, 20:54
|
13 января 2020, 11:54
|
12 января 2020, 18:24
|
15 января 2020, 12:39
|
12 января 2020, 19:39
|
14 января 2020, 13:54
|
17 января 2020, 13:24