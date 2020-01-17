Президент России лично посетит международную конференцию по Ливии в Берлине

Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в международной конференции в Берлине, которая будет посвящена мирному урегулированию конфликта в Ливии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее в Москве между лидерами Ливийской национальной армии (ЛНА) и правительством Национального единства (ПНС) прошли переговоры. В проекте итогового заявления стороны подтвердили приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Ливии, а также нацеленность на борьбу с терроризмом.

Дискуссия должна продолжиться на конференции в ФРГ, которая пройдет 19 января. В рамках мероприятия планируется обмен мнениями по кризису, переговоры по прекращению боевых действий, примирению сторон и запуск мирного диалога под эгидой ООН.

"Ключевые договорённости будут зафиксированы в итоговом документе конференции", - указано в заявлении Кремля.