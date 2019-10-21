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Президент России должен склонить голову: Условие русским поставил вице-премьер Украины

21 октября 2019, 19:54  •  174 • Политика
Условие русским поставил вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба. Он на полном серьёзе считает, что президент России должен склонить голову "перед монументом героям АТО или ООС".
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия должна выполнить три условия, чтобы мир с Киевом состоялся... В беседе с "Радио Свобода" Кулеба настаивал, что лично для него "победа состоит из трёх элементов".
"Первый - деоккупация и реинтеграция Донбасса на правах децентрализованной части Украины, - пояснил политик, переходя ко второму пункту. - Второй шаг - безусловно, деоккупация и возвращение Крыма".
При этом Кулеба добавлял, что его коллеги, отказывающиеся от идеи возвращения Крыма, совершают государственное преступление. А третьим пунктом Кулеба и вовсе назвал склонение головы президента России. Он заявил, что рано или поздно российский президент сам прибудет на Украины, чтобы "склонить голову перед монументом героям АТО или ООС". Другими словами, в мечтах Кулебы Россия соглашается с убийствами Киевом собственного населения на юго-востоке страны...
В завершение этой части интервью политик прочитал известную мантру о том, что это Россия должна захотеть мира, а одного желания Киева, мол, мало.

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