Президент России должен склонить голову: Условие русским поставил вице-премьер Украины

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия должна выполнить три условия, чтобы мир с Киевом состоялся... В беседе с "Радио Свобода" Кулеба настаивал, что лично для него "победа состоит из трёх элементов".

"Первый - деоккупация и реинтеграция Донбасса на правах децентрализованной части Украины, - пояснил политик, переходя ко второму пункту. - Второй шаг - безусловно, деоккупация и возвращение Крыма".

При этом Кулеба добавлял, что его коллеги, отказывающиеся от идеи возвращения Крыма, совершают государственное преступление. А третьим пунктом Кулеба и вовсе назвал склонение головы президента России. Он заявил, что рано или поздно российский президент сам прибудет на Украины, чтобы "склонить голову перед монументом героям АТО или ООС". Другими словами, в мечтах Кулебы Россия соглашается с убийствами Киевом собственного населения на юго-востоке страны...

В завершение этой части интервью политик прочитал известную мантру о том, что это Россия должна захотеть мира, а одного желания Киева, мол, мало.