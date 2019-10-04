Президент России дал совет Зеленскому на дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи

«Я САМ СЕБЕ ПЕТЛЮ НАДЕНУ!»

Самое интересное на клубе «Валдай» начинается, когда от программных речей переходят к вопросам из зала. Правда, в этом году у модераторов ко всем их задачам добавилась еще одна — как остановить Родриго Дутерте. Президент Филиппин, получив в порядке очереди дежурный вопрос, тут же его забыл, разразился 20-минутной речью о своей борьбе с наркоторговлей и о казнях наркобаронов («а кто из вас их не убивал?»), и все это время рядом с ним задумчиво сидели еще три президента и один король - Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев и Абдалла II.

- Вам надо разрушить криминальную сеть, и если вам приходится убивать в процессе — ну что ж, значит, так нужно, - вещал Дутерте. - Если надо будет кого-то ради этого повесить, я буду добровольцем. Я сам себе петлю на голову надену!

Президент Филиппин Родриго Дутерте. Фото Михаил Метцель/ТАСС

И попробуй прерви человека, который самого Обаму с Трампом легко посылает туда, куда, может быть, и не стоило бы.

Под филиппинский танк бросился было ведущий «Валдая» политолог Федор Лукьянов:

- Я не очень вежливый человек, жаль, что мне приходится вас прерывать...

- Еще две минуты! - возмутился Дутерте. - Я еще про вероисповедование не рассказал!

Когда через две минуты ему снова напомнили про регламент, он был невозмутим:

- Еще минуту!

И продолжил до очередного напоминания.

- Может быть, у меня еще есть полминутки? - как ни в чем ни бывало спросил он.

САДДАМ ХУСЕЙН ТОЖЕ ДУМАЛ

Когда Дутерте все же удалось угомонить, и он понемногу начал засыпать прямо в кресле (на Филиппинах шел уже второй час ночи), пришел черед Путина отвечать на вопросы. Ему напомнили, как год назад он сказал, что в случае ядерной агрессии против России «мы попадем в рай, а агрессоры просто сдохнут».

- Стали ли мы ближе к раю за этот год? - поинтересовался Лукьянов.

- Все мы одинаково близки к Господу, - ответил Путин. - Он определит, где нам находиться после окончания земного пути. Но ситуация ухудшилась в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД, - ред.). Они заявляли, что их ракетные системы "Иджис", размещенные в Европе, не могут быть использованы для пусков РСМД. А потом "бум", и сами объявили, что "Иджис" были использованы для пуска этих ракет. Хоть бы паузу сделали побольше. Ясно, что нас пытались надуть.

- А президент Казахстана про это думает? - перекинул модератор мяч Токаеву.

- Насчет того, кто ближе к богу? - попытался отшутиться тот.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото Михаил Метцель / TACC

- Это тоже интересно... (оживление в зале) Но пока - насчет распространения ядерного оружия.

- Мы должны стремиться к безъядерному миру, - ответил как истинный интеллигент Токаев. - Иногда лучше не иметь ядерное оружие, но привлекать инвестиции и дружить со всеми.

- Саддам Хусейн тоже так думал, - добавил ремарку Путин.

КТО ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ — Я ИЛИ МАКРОН?

- Какие «глубинные структуры в администрации Макрона» препятствуют отношения Москвы и Парижа? - напомнил Лукьянов цитату президента Франции.

- Кто президент Франции, я или Макрон? - удивился Путин. - Пусть наведет порядок. Если ему мешает кто-то из подчиненных - поставь на место или поменяй.

А украинский политолог Погребинский задал Путину вопрос «Зачем на российском телевидении выставляют Украину в неприглядном виде?» Вопрос был не праздный, амлуа «злой хохол» на отечественном ТВ занимает массу эфирного времени.

- Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа, не побоюсь сказать - братский народ в невыгодном свете, - согласился Путин. - Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о народе. Значит, чего-то не хватает в наших программах, если у вас складывается такое впечатление.

То есть фактически процитировал Сталина, говорившего, что «Гитлеры приходят и уходят, а Германия и немецкий народ остаются». И рано или поздно Германии, то есть Украине, с руководством повезет.

- Запрос в народе на урегулирование на юго-востоке Украины очевидный, я думаю, за счет этого Зеленский и выиграл так убедительно, - продолжил Путин. - Если у него хватит мужества довести дело до конца, он утвердится как сильный политик. Сможет? Не знаю. Но он должен выполнять свои предвыборные обещания.

ЭТО СССР НАПАЛ НА ГЕРМАНИЮ В ЧЕТЫРЕ УТРА?

Президента спросили, что можно противопоставить попыткам приравнять СССР и нацистскую Германию, заявлениям, что эти две страны вместе развязали Вторую мировую?

- Сказать, что Сталин развязал войну — это верх цинизма, - отреагировал Путин. - Это трагедия Советского Союза — 25-27 миллионов погибших, там даже посчитать никто не может до сих пор. Как будто в четыре часа утра СССР напал на Германию. Это немецкие войска перешли границу, несмотря на договор о ненападении. Для сравнения, США потеряли полмиллиона человек в ту войну, Великобритания — еще меньше. Ударные силы Германии - и по количеству, и по качеству войск были именно на Восточном фронте. А сейчас пытаются зачем-то все это спрятать, извратить. Из-за этих подтасовок люди могут перестать бояться повторения подобных трагедий.