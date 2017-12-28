Президент России Алексей Навальный. Встречайте... • 155 • Аналитика



А, учитывая, что время предновогоднее, почему бы не пофантазировать... И пусть рейтинг 0,8%... Кому это в странах прогрессивной демократии мешало?..



Итак, Алексей Навальный – президент России. Пофантазировали? Пофантазировали... Ну и теперь – перейдём к пунктам программы «президента», которую он озвучил за несколько дней до того, как был отфутболен Эллой Памфиловой, председательствующей в Центризбиркоме. Ведь нужно же хотя бы приблизительно знать, что всем нам уготовано будущим «лидером нации» и «непримиримым борцом с коррупцией». И тут без первоисточника никак не обойтись. Ролик от Алексея Анатольевича (только огромная просьба – не торопитесь при просмотре, ведь уже первые кадры ролика о многом говорят):









Не успел ролик кандидата начаться, как видим перед собой карту России, которую Алексей Навальный называет очень богатой страной.







Да, Россия - действительно очень богатая страна. Но вот ведь какая странность – г-н Навальный напечатал слово «Россия» как-то «левенько». И вот совершенно же не случайно. Алексей Анатольевич, называя страну богатой, закрывает буквой «Р» то богатство, которое Россия недавно себе возвратила – Крым. На карте не видно даже того места, где географически располагается Крым. Объясняется это очень просто: г-н Навальный его сознательно «прикрыл», чтобы не иллюстрировать напрямую свою позицию по крымскому статусу. А если «прикрыл», значит, по крайней мере, крымчанам от «президента» Алексея Навального ничего позитивного для себя ожидать не приходится. А другие неудобные для себя вопросы Алексей Анатольевич чем на посту президента собирается прикрыть? – фиговым листком?..

Ролик продолжается...



Алексей Навальный:

Наша цель – дать человеку, нашим детям, лучшее образование в мире.



А вот и тот самый «фиговый листок» от Алексея Анатольевича. О том, что он с некой командой даст российским детям лучшее образование в мире, говорит человек, выводящий школьников и студентов на митинги в свою поддержку ровно в то самое время, когда те должны находиться на занятиях и это самое образование получать... Вот ведь какая закавыка: и когда же «нашим детям» получать образование, если г-н Навальный их ожидает на площадях с надувными уточками и подаренными родителями новыми айфонами?.. Или когда Алексей Анатольевич станет президентом, он запретит школьникам и студентам участвовать в митингам, если тем вдруг не приглянётся его правление?..



Навальный:

Я увеличу расходы на здравоохранение и образование в два раза. Я установлю размер минимальной зарплаты на уровне 25 тыс. рублей. Я снижу налоги на малый бизнес. Я понижу ставку по ипотечному кредиту с 11% до 2%. Эти расходы требуют денег. И где же я буду их брать? Первое – борьба с коррупцией...







Вы меня, конечно, извините. Но заявление о том, что «кандидат» собирается брать деньги на образование, здравоохранение и прочие отрасли у коррупционеров, - это вообще на кого рассчитано? На всё тех же, кто купил жёлтого утёнка и считает, что тем самым внёс вклад в борьбу с коррупцией?.. Американцы продолжают войну в Сирии



Приходит, весь из себя такой президент, Навальный в рабочий кабинет в Кремле и отдаёт распоряжение: «Отберите-ка живо 5 триллионов рублей у коррупционеров и направьте-ка их немедля на медицину и образование». Щёлк пальцами, и система заработала: коррупционеры на коленях поползли к Алексею Анатольевичу, чтобы он не лишал их пяти триллионов и вообще не велел казнить.

Курам на смех. Хотя, возможно, тут есть недооценка Алексея Анатольевича... и, возможно, ему куда больше известно о хитрых коррупционных схемах, а потому и методах борьбы с ними, ведь он один из немногих осужденных, которые после приговора умудрялись вылетать на отдых за рубеж...



Навальный:

Расходы на безопасность мы сокращаем. Оставляем только нужное. Расходы на армию мы не сокращаем, но меняем структуру – чтобы основные средства шли на зарплаты, что позволит создать контрактную армию, где профессионалы получают очень хорошие деньги.

Это вообще замечательно! Львиная доля оборонных расходов идёт на зарплаты... и на чём, простите, эти обеспеченнейшие контрактники в таком случае служить будут? - ведь обновления техники точно не предвидится – ну, всё ж на зарплаты идёт.



А и правда... Зачем какое-то обновление, ведь при «президенте» Алексее Навальном у нас точно не будет врагов. Совсем как в 90-е, когда страна тоже «эффективно» поборола и коррупцию, и мошенничество, и армию развивала, и образование, и всё остальное. Так, что на рядовом гражданине еле-еле штаны держались, а те, против кого боролись, мешками и ящиками носили долларовую наличку, едва ли не подпирая этими ящиками шкафы в кабинетах.



В общем, факт остаётся фактом – Алексей Анатольевич с такой программой – президент для держателей игрушечных уточек.



А вообще Алексею Анатольевичу – пять баллов за «оппозиционный» настрой. Это ж надо так красиво всего за каких-то пять-шесть лет свести «марши миллионов» к маршам «горсток», если не сказать «кучек»... К цирковым этюдам с озвучиванием пунктов этой программы. С точки зрения всех тех, с кем этот недокандидат предлагает бороться, вообще идеальный вариант. И чего эта Памфилова такая принципиальная...



P.S. Предлагаю в качестве углубления, так сказать, темы, познакомиться с комментариями по некоторым «предвыборным» перлам г-на Навального от Анатолия Шария. Есть над чем поржать подумать:









Как-то так... 19 марта 2018 года. Центризбирком объявляет результаты выборов, которым рукоплещет всё прогрессивное человечество. Радостью преисполнены все те, кто за последнее время успел прикупить жёлтенькую уточку. Рукоплещет Европейский суд по правам человека. В пляс пустились депутаты Европарламента. Шумная гулянка в Совете Европы. В экстазе от неимоверно бурного чувства удовлетворения бьются представители Human Rights Watch и прочих правозащитных организаций, включая, конечно же, Московскую Хельсинкскую группу. Ведь победителем на выборах объявлен, ну и что если судимый, Алексей Навальный. О да! Свершилось!..А, учитывая, что время предновогоднее, почему бы не пофантазировать... И пусть рейтинг 0,8%... Кому это в странах прогрессивной демократии мешало?..Итак, Алексей Навальный – президент России. Пофантазировали? Пофантазировали... Ну и теперь – перейдём к пунктам программы «президента», которую он озвучил за несколько дней до того, как был отфутболен Эллой Памфиловой, председательствующей в Центризбиркоме. Ведь нужно же хотя бы приблизительно знать, что всем нам уготовано будущим «лидером нации» и «непримиримым борцом с коррупцией». И тут без первоисточника никак не обойтись. Ролик от Алексея Анатольевича (только огромная просьба – не торопитесь при просмотре, ведь уже первые кадры ролика о многом говорят):Не успел ролик кандидата начаться, как видим перед собой карту России, которую Алексей Навальный называет очень богатой страной.Да, Россия - действительно очень богатая страна. Но вот ведь какая странность – г-н Навальный напечатал слово «Россия» как-то «левенько». И вот совершенно же не случайно. Алексей Анатольевич, называя страну богатой, закрывает буквой «Р» то богатство, которое Россия недавно себе возвратила – Крым. На карте не видно даже того места, где географически располагается Крым. Объясняется это очень просто: г-н Навальный его сознательно «прикрыл», чтобы не иллюстрировать напрямую свою позицию по крымскому статусу. А если «прикрыл», значит, по крайней мере, крымчанам от «президента» Алексея Навального ничего позитивного для себя ожидать не приходится. А другие неудобные для себя вопросы Алексей Анатольевич чем на посту президента собирается прикрыть? – фиговым листком?..Ролик продолжается...Алексей Навальный:А вот и тот самый «фиговый листок» от Алексея Анатольевича. О том, что он с некой командой даст российским детям лучшее образование в мире, говорит человек, выводящий школьников и студентов на митинги в свою поддержку ровно в то самое время, когда те должны находиться на занятиях и это самое образование получать... Вот ведь какая закавыка: и когда же «нашим детям» получать образование, если г-н Навальный их ожидает на площадях с надувными уточками и подаренными родителями новыми айфонами?.. Или когда Алексей Анатольевич станет президентом, он запретит школьникам и студентам участвовать в митингам, если тем вдруг не приглянётся его правление?..Навальный:Вы меня, конечно, извините. Но заявление о том, что «кандидат» собирается брать деньги на образование, здравоохранение и прочие отрасли у коррупционеров, - это вообще на кого рассчитано? На всё тех же, кто купил жёлтого утёнка и считает, что тем самым внёс вклад в борьбу с коррупцией?..Приходит, весь из себя такой президент, Навальный в рабочий кабинет в Кремле и отдаёт распоряжение: «Отберите-ка живо 5 триллионов рублей у коррупционеров и направьте-ка их немедля на медицину и образование». Щёлк пальцами, и система заработала: коррупционеры на коленях поползли к Алексею Анатольевичу, чтобы он не лишал их пяти триллионов и вообще не велел казнить.Курам на смех. Хотя, возможно, тут есть недооценка Алексея Анатольевича... и, возможно, ему куда больше известно о хитрых коррупционных схемах, а потому и методах борьбы с ними, ведь он один из немногих осужденных, которые после приговора умудрялись вылетать на отдых за рубеж...Навальный:Это вообще замечательно! Львиная доля оборонных расходов идёт на зарплаты... и на чём, простите, эти обеспеченнейшие контрактники в таком случае служить будут? - ведь обновления техники точно не предвидится – ну, всё ж на зарплаты идёт.А и правда... Зачем какое-то обновление, ведь при «президенте» Алексее Навальном у нас точно не будет врагов. Совсем как в 90-е, когда страна тоже «эффективно» поборола и коррупцию, и мошенничество, и армию развивала, и образование, и всё остальное. Так, что на рядовом гражданине еле-еле штаны держались, а те, против кого боролись, мешками и ящиками носили долларовую наличку, едва ли не подпирая этими ящиками шкафы в кабинетах.В общем, факт остаётся фактом – Алексей Анатольевич с такой программой – президент для держателей игрушечных уточек.А вообще Алексею Анатольевичу – пять баллов за «оппозиционный» настрой. Это ж надо так красиво всего за каких-то пять-шесть лет свести «марши миллионов» к маршам «горсток», если не сказать «кучек»... К цирковым этюдам с озвучиванием пунктов этой программы. С точки зрения всех тех, с кем этот недокандидат предлагает бороться, вообще идеальный вариант. И чего эта Памфилова такая принципиальная...Предлагаю в качестве углубления, так сказать, темы, познакомиться с комментариями по некоторым «предвыборным» перлам г-на Навального от Анатолия Шария. Есть над чемподумать:Как-то так... Автор: Алексей Володин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 155 Источник Похожие новости Поскреби русского и не найдешь татарина Россия и Пакистан: в чём причины улучшения отношений? Военные преступления США изучит суд

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