|
Президент РФ ясно обозначил свое отношение к спору о Курилах
14 февраля 2021, 15:40 • 302 • Политика
Принадлежность островов не обсуждается
Российский лидер Владимир Путин на недавней встрече с представителями СМИ высказался о притязаниях Токио. Японцы не оставляют надежды заполучить вожделенные Курильские острова. Президент ясно дал понять, что спорить тут не о чем. Особенно после внесения поправок в Конституцию, которые запрещают призывы к отчуждению российских территорий.
Москва не будет делать ничего из того, что "противоречит основному закону Российской Федерации", подчеркнул президент. Его цитирует сайт "Вести.ру".
При этом Путин отметил, что Россия готова и хочет развивать отношения с Японией.
Напомним, ранее японские СМИ писали, что политический курс Путина нанес "мощный удар" по переговорам о принадлежности Курил. Журналисты признали твердой политику российской стороны, в то время как японские власти выглядят мягкотелыми.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
302
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 февраля 2021, 03:45
|
08 февраля 2021, 18:30
|
07 февраля 2021, 19:35
|
09 февраля 2021, 19:15
|
09 февраля 2021, 00:55
|
10 февраля 2021, 10:50
|
09 февраля 2021, 15:35