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Президент «Реала» подарил Порошенко игровую майку с первым номером
05 июня 2018, 08:54 • 56 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко приехал в Мадрид с визитом к президенту футбольного клуба «Реал» Флорентино Пересу.
© president.gov.ua
Порошенко посетил домашний стадион «Реала» — «Сантьяго Бернабеу», а также побывал в клубном музее. Президент Украины поздравил мадридский клуб с победой в Лиге чемпионов, финал которого проходил в столице Украины — Киеве.
«Поздравил президента «Реала» Флорентино Переса с исторической победой команды — 13-м кубком чемпионов Европы по футболу. Приятно, что господин Перес высоко оценил организационный уровень, который обеспечила Украина для проведения финала Лиги чемпионов», – написал Порошенко на своей странице в Twitter.
Перес, в свою очередь, подарил Порошенко игровую майку клуба с фамилией на спине и первым номером.
Ранее Порошенко поздравил мадридский «Реал» с победой в финале Лиги чемпионов, который прошёл в Киеве.
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