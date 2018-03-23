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Президент Путин выступит с обращением к России в 13.00

23 марта 2018, 13:39  •  154 • Политика
Ожидается, что президент поблагодарит граждан за участие в голосовании и призовет к технологическому рывку.
Российский лидер Владимир Путин в 13.00 пятницы, 23 марта, выступит с обращением к нации в эфире федеральных телеканалов. По некоторым сведениям, президент хочет поблагодарить граждан, отдавших за него голоса, за доверие, и призовет общими усилиями совершить мощный прорыв в развитии страны.
Голосовавшим за других кандидатов президент напомнит о том, что у всех граждан России — одна цель.
Напомним, в результате прошедших 18 марта в России президентских выборов Владимир Путин побил исторические рекорды по поддержке электората. За него отдали свои голоса 55 миллионов граждан, процент голосов которых превысил 76,6. Это означает, что Путина поддержало большинство всех избирателей страны.

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