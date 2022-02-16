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Президент против блогера: Зеленский решил лично уничтожить Шария
16 февраля 2022, 20:55 • 289 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский вновь выступил против блогера Анатолия Шария в попытке лично уничтожить оппонента.
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввёл санкции против оппозиционного украинского блогера и политика Анатолия Шария, его супруги Ольги Шарий (тоже является блогером) и главного редактора оппозиционного издания "Страна.ua" Игоря Гужвы.
Кроме того, санкции коснулись главы ДНР Дениса Пушилина, с которым украинские власти в нарушение Минских договорённостей вот уже восьмой год отказываются вести переговоры.
Отметим, что это далеко не первая попытка киевского режима закрыть рот оппозиции. Ранее Зеленский распорядился без суда и следствия закрыть крупнейшие оппозиционные каналы - "112", ZIK и NewsOne. Позже под запрет также попало интернет-издание "Страна.ua".
Что касается Шария, то он уже давно является фигурантом уголовного дела о госизмене, поскольку критиковал украинские власти. Однако посадить блогера украинские силовики не могут, так как он и его жена живут в Европе.
Добавим, что украинское законодательство запрещает вводить санкции против украинских граждан без решения суда.
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