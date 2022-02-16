Президент против блогера: Зеленский решил лично уничтожить Шария

Президент Украины Владимир Зеленский вновь выступил против блогера Анатолия Шария в попытке лично уничтожить оппонента.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввёл санкции против оппозиционного украинского блогера и политика Анатолия Шария, его супруги Ольги Шарий (тоже является блогером) и главного редактора оппозиционного издания "Страна.ua" Игоря Гужвы.

Кроме того, санкции коснулись главы ДНР Дениса Пушилина, с которым украинские власти в нарушение Минских договорённостей вот уже восьмой год отказываются вести переговоры.

Отметим, что это далеко не первая попытка киевского режима закрыть рот оппозиции. Ранее Зеленский распорядился без суда и следствия закрыть крупнейшие оппозиционные каналы - "112", ZIK и NewsOne. Позже под запрет также попало интернет-издание "Страна.ua".

Что касается Шария, то он уже давно является фигурантом уголовного дела о госизмене, поскольку критиковал украинские власти. Однако посадить блогера украинские силовики не могут, так как он и его жена живут в Европе.

Добавим, что украинское законодательство запрещает вводить санкции против украинских граждан без решения суда.