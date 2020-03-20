Президент Приднестровья: «Запасов зерна хватит на два года»

Республика готова к любым катаклизмам

В Приднестровье на вечер 19 марта пока нет подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Анализы трёх граждан ПМР, у которых подозревается заражение коронавирусом, отправлены в Кишинёв. Предыдущие анализы граждан Приднестровья, отправленные в столицу Молдовы, оказались отрицательными. Под наблюдением медиков сегодня остаются 2041 человек.

В Республике с 17 марта по 5 апреля действует режим чрезвычайного положения, закрыты границы не только на въезд иностранных граждан, запрещён также и выезд граждан ПМР без уважительной причины.

В среду на чрезвычайном заседании Верховного Совета ПМР обсуждались вопросы продовольственной безопасности Республики и снабжение товарами.

«Запасов зерна и муки в республике хватит на два года, а поставки товаров и продуктов питания не прекращаются. Для грузоперевозчиков границы открыты. А для выработки мер по минимизации потерь бизнеса будет создана рабочая группа. В её состав войдут депутаты Верховного Совета, члены Правительства, предприниматели и представители банков»,

– сказал в своём выступлении президент Приднестровской Республики Вадим Красносельский.

Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов подтвердил, что дефицита самых необходимых продуктов в Республике не будет. Правительством уже собраны точные данные о том, сколько и каких продуктов находится на территории Приднестровья, а также медикаментов и предметов первой необходимости. Запасы большие, их хватит даже в том случае, если будут прекращены все поставки товаров и продуктов в ПМР, отметил Коршунов.

«Проведена совместная работа с членами Правительства и выработаны управленческие решения, направленные на поддержку как хозяйствующих субъектов, так и индивидуальных предпринимателей. Важно отметить, что все социальные обязательства государства будут выполняться в полном объёме и в надлежащие сроки»,

– подчеркнул председатель Верховного Совета ПМР.

Премьер-министр ПМР Александр Мартынов рассказал о том, что в Республике создана рабочая группа по минимизации экономических потерь, которая будет рассматривать возможности выдачи беспроцентных кредитов предприятиям, пострадавшим от введения карантина.

«Также будет рассмотрено предоставление отсрочек по уплате налогов, арендных платежей, коммунальных услуг. Отдельно рассматривается вопрос о предоставлении льгот, беспроцентных кредитов»,

– отметил Мартынов.

Подтвердил уверенность правительства в том, что в Приднестровье хватит запасов продуктов и глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Приднестровья Юрий Ганин. По его словам, Республика, которая постоянно живёт под угрозой ужесточения блокады, никогда и не снимала с повестки дня создание своеобразной «подушки безопасности» из запаса продуктов и предметов первой необходимости.

«Политика продовольственной безопасности никогда с повестки дня не уходила. Резервы продуктов питания у нас всегда есть. Период нескольких месяцев вполне посильно выдержать без каких-то потрясений»,

– рассказал Ганин журналистам Sputnik Молдова.

По его словам, ажиотаж в магазинах, если и есть, то небольшой.

«Заметна активность по закупкам продуктов «про запас», как это обычно бывает в ситуации неопределённости, которая появилась с введением чрезвычайного положения. Хотя предприятия розничной и оптовой торговли уверяют, что запаса продукции на складах вполне достаточно и каких-то кризисных явлений в обеспечении продуктами не предвидится»,

– отметил глава ТПП.

На время действия режима чрезвычайного положения в Приднестровье отменены все международные и междугородные рейсы, пригородный транспорт, как и городской, работает несколько часов в день. В выходные дни движение городского транспорта полностью прекратится. Это будут первые выходные дни в режиме ЧП.