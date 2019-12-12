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Президент Приднестровья заговорил о новом референдуме

12 декабря 2019, 19:24  •  80 • Украина
В Тирасполе уверены – говорить о федерализации Молдовы слишком поздно
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил о готовности провести в республике новый референдум, однако уверен – его результаты будут такими же, как в 2006 году, когда 97% населения левого берега Днестра проголосовали за независимость ПМР, а в дальнейшем – за вхождение в состав Российской Федерации.
Об этом Красносельский рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.
Красносельский отметил, что в последнее время в Кишинёве стали говорить о федерализации, хотя большинство политиков Молдовы даже слышать об этом не хотят. По мнению же главы Приднестровья, говорить об этом сегодня – слишком поздно.
«Можно было говорить о каких-то структурных изменениях чуть раньше, лет 15–20 назад. Но прошло почти 30 лет с момента обретения независимости Приднестровьем. Представьте себе на минуту – треть века! За это время выросли новые поколения приднестровцев, создана и отлажена законодательная база в нашей республике. Мало того, принята Конституция ПМР и проведён референдум. Президент является проводником законодательства. Конституция выше президента, а не наоборот. Поэтому вопрос о смене статуса Приднестровья не входит в компетенцию президента. Этот вопрос входит в компетенцию народа. Только народ может изменить статус государственного образования»,
– подчеркнул президент и добавил, что можно провести ещё один референдум, только с одним условием.
«Нам нужны гарантии, что его результаты будут признаны со стороны России», – считает президент ПМР.
Он напомнил, что ещё в самом начале девяностых Тирасполь обращался к Кишинёву с просьбой дать региону автономию и право сохранения русского языка. Даже после агрессии со стороны Молдовы, по его мнению, оставалась возможность возвращения в состав единой страны.
«Потом был план Дмитрия Козака, предусматривающий приемлемую для нас формулу федерализации. Но кто разрушил все эти механизмы? Ответ известен – молдавская сторона. Именно тогдашний президент Республики Молдова в последний момент отказался подписать уже согласованные соглашения. И никто не скрывает, что произошло это после встречи Владимира Воронина с американским послом»,
– напоминает Красносельский.
Президент ПМР уверен – именно Кишинёв заставил Приднестровье сначала подумать о независимости, когда захотел отобрать русский язык, а потом и реально отвоевать свою независимость.
Россию же жители Приднестровья воспринимают как «большую историческую родину» и все свои надежды связывают с Россией.
Поэтому Вадим Красносельский уверен, что все жители Приднестровья должны иметь право на получение российского гражданства, как носители русского языка и русского менталитета.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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