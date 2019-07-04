Президент Приднестровья: «Тирасполь ждёт российские паспорта»

В ПМР – примерно 37000 граждан СССР

В Москве с рабочим визитом находятся президент Приднестровья Вадим Красносельский и министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

2 июля глава ПМР встретился с министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым для обсуждения торгово-экономического сотрудничества России и Приднестровья и восстановления мелиоративного комплекса Приднестровья.

3 июля Вадим Красносельский и Виталий Игнатьев провели ряд встреч в Совете Федерации Федерального собрания РФ, в частности с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачёвым и его заместителем Фаритом Мухаметшиным, экс-послом России в Молдове. Главной темой обсуждения во время этой встречи стал актуальный вопрос для Приднестровья – получение российского гражданства.

«Эта проблема включает несколько аспектов. Первый – получение гражданства РФ молодыми людьми, родившимися после 1992 года. Речь идёт о двух тысячах человек. Они не имеют никакого гражданства, кроме приднестровского, не могут никуда выехать. Они являются носителями русского языка, российского образования, но не могут получить российское гражданство. Молодой человек может получить гражданство Молдовы или Украины, но не хочет, потому что в этом случае не сможет получить российское. Пока не получается сдвинуть решение этой проблемы с мёртвой точки», – цитирует Вадима Красносельского пресс-служба президента ПМР.

Также в Приднестровье проживает 37 тысяч граждан Советского Союза, единственным документом которых является советский паспорт. Кроме того, в ПМР часть граждан имеют только паспорт непризнанной Приднестровской Молдавской республики, с которым они не могут никуда выехать.

Но самая сложная ситуация у тех жителей республики, отметил Красносельский, кто вынужден был получить паспорт Молдовы или Украины. Теперь же сменить гражданство очень проблематично.

«Дело в том, что были такие периоды, когда российское гражданство получить было невозможно, а людям надо было решать свои проблемы. И они, являясь представителями Русского мира, носителями русского языка, были вынуждены получать паспорта других государств. Люди в Приднестровье являются жертвами большой политики. Поэтому в этих вопросах им надо идти навстречу», – уверен Вадим Красносельский.

А в это время в Молдове готовы выдавать молдавские паспорта всем жителям Приднестровья – было бы у них желание. Не так давно президент Молдовы Игорь Додон пообещал каждому жителю ПМР выдать молдавский паспорт.

«Это наши жители, наши граждане. Там более 240 тыс. граждан с правом голоса, но я считаю, что все они – граждане Молдавии. Нужно решить вопрос по паспортам побыстрее. Эта часть отрезана. Все должны получить молдавский паспорт и воспользоваться льготами, который он даёт», – заявил Додон.