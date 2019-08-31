Президент Приднестровья попросил танк

И заявил о готовности встречаться и с Додоном, и с Санду

2 сентября Приднестровская Молдавская Республика отмечает День Республики, а накануне по уже сложившейся традиции проходит большая пресс-конференция президента ПМР. В этом году пресс-конференция состоялась 29 августа, вопросы задавали более пятидесяти журналистов, приглашённых на конференцию. А в качестве гостей на встрече с президентом присутствовали члены правительства ПМР, Верховного совета, министерств, главы городских и районных администраций.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что его главной задачей на посту президента является «полная реализация Стратегии развития республики, вплоть до международного признания». И для достижения этой цели он готов работать день и ночь и встречаться с кем угодно.

«Я готов с Игорем Додоном встречаться хоть каждую неделю, лишь бы был фактический результат. Поговорим, почему не решаются те или иные проблемы. Уже переговорщики из партии социалистов, уже вроде бы всё нормально, давайте двигаться и давайте работать. Не просто заявлять, что мы когда-то там что-то сделаем и так далее, а иметь фактический результат», – считает Красносельский.

Он подтвердил слова Игоря Додона о планируемой встрече в сентябре этого года, однако особо подчеркнул, что во время переговоров с президентом Молдовы будут обсуждаться только экономические, культурные и гуманитарные вопросы. Политические вопросы Вадим Красносельский обсуждать не намерен. При этом он выделил самую актуальную тему – банковского взаимодействия.

Президент ПМР готов и к переговорам с премьер-министром Молдовы Майей Санду, причём повестка переговоров будет та же.

«Я никогда не отказываюсь от встреч. Так, чтобы прямо в планах, – нет, это должен быть протокол соответствующий, но, в принципе, никогда не откажусь. Если будет желание у Майи Санду встретиться со мной, с президентом, однозначно данная встреча состоится. А вопросы какие? Да всё те же: вопросы экономики, вопросы культурно-гуманитарных связей, банковские вопросы, телекоммуникационные вопросы, транспортные и так далее, поэтому я не против».

Один из главных вопросов, который волнует многих граждан Приднестровья в связи с близкой зимой, – вопрос поставок газа в республику, поскольку весь газ на территорию ПМР, да и в Молдову, идёт через Украину.

«Мы не можем влиять на транзит российского газа – ни я, ни президент Додон, который об этом постоянно говорит. Это в компетенции двух президентов – Путина и Зеленского. Но мы должны учитывать всё, в том числе негативные варианты развития событий, и быть к ним готовы», – считает Красносельский.

Он рассказал, что в настоящее время уже разработаны несколько планов, учитывающих различные варианты развития событий – в случае сохранения транзита российского газа через Украину, в случае уменьшения давления в трубе и в случае полного прекращения газового транзита. И на каждый вариант, на каждый сценарий готов алгоритм действий, успокоил президент.

Также Красносельский рассказал о том, что он собирается обратиться к властям Молдовы с просьбой передать Тирасполю мемориальный танк, который стоит в качестве памятника Советской армии в городе Корнешть.

«Речь идёт о танке ИС-3, установленном на мемориале одного из сел Унгенского района. Находится он в крайне неприглядном состоянии. Кроме того, по имеющейся информации, он не значится как историческая ценность в Молдове и ни у кого на балансе вообще не состоит. И над ним просто глумятся. Поэтому я хочу обратиться к молдавскому руководству: раз вы не можете защитить историческую память советского солдата, отдайте танк нам, в Приднестровье. Мы его приведём в порядок, поставим на постамент, и он будет служить ярким свидетельством победы советского оружия в Великой Отечественной войне», – заявил лидер Приднестровья.