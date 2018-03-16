Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Владимир Путин пообещал ужесточить наказание за нападения на врачей
В Дамаске выбирали президента России
«Будут организованы постановки в Восточной Гуте»
Киев признал, что у ракет Северной Кореи - украинские движки
Главная / В России

Президент поручил жить до 80, в хороших квартирах и без грабительских налогов

16 марта 2018, 20:39  •  62 • В России

Для того, что бы ежегодное Послание федеральному собранию, которое Владимир Путин озвучил 1 марта, не осталось красивой декларацией, а начало воплощаться, президент раздал конкретные поручения. И теперь у чиновников никак не получится отвертеться от работы по достижению целей, поставленных в Послании. Какие же поручения раздал Путин и кого назначил ответственным за их исполнение?

Администрации президента Путин поручил обеспечить до 15 апреля разработку Указа, определяющего цели развития России. В том числе:

1. Повышение продолжительности жизни до 78 лет к 2014 году. А к 2030 году — до 80 лет.

2. Рост уровня пенсий выше инфляции и снижение в 2 раза уровня бедности в стране.

3. Вхождение в «пятерку» крупнейших экономик мира и обеспечение роста ВВП выше среднемирового.

4. Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей в год.

5. Определить план модернизации и расширения дорог и магистралей.

Ответственным за это назначен глава Администрации президента Антон Вайно.

Правительству поручено до 15 июля обеспечить внесение изменений в законы, предусматривающих:

6. Изменить порядок определения кадастровой цены домов и квартир, что бы она не превышала рыночную и людям не приходили за них дикие налоги.

7. Закрепить правовой статус самозанятых граждан;

8. Усовершенствовать механизмы социальной помощи населению, чтобы она предоставлялась исходя из справедливости, адресности и нуждаемости.

9. Вместе с бизнес-сообществом подготовить предложения по улучшению условий предпринимательства.

За это ответственным назначен премьер Дмитрий Медведев.

Так же правительству и Центробанку до 15 июля поручено:

10. Разработать план по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в ВВП.

Тут ответственные — Медведев и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Кроме того, Верховному суду и рабочей группе по анализу правоприменения в бизнес-сфере поручено до 1 декабря:

11. Дать предложения по переводу отдельных нарушений бизнесменов, которые они совершили, занимаясь предпринимательством, из уголовных в административные. То есть, за них не должны будут сажать в тюрьму.

Отвечать за этот фронт работы будут Вайно и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

62
Источник
Похожие новости
16 марта 2018, 20:39
Владимир Путин пообещал ужесточить наказание за нападения на врачей
16 марта 2018, 09:09
Права на помощь: согласие граждан на посмертное донорство органов предлагают указывать в водительском удостоверении
16 марта 2018, 20:39
Киев признал, что у ракет Северной Кореи - украинские движки

Загрузка...
16 марта 2018, 01:09
Владимир Путин: Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой, любимой нами России
16 марта 2018, 20:39
В Дамаске выбирали президента России
15 марта 2018, 23:24
Время ожидания: СК проверяет подмосковных врачей на причастность к смерти мужчины в городской больнице
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
11 марта 2018, 18:54
Как журналистка из США пыталась "надавить" на Путина
15 марта 2018, 00:54
"Путин сейчас главный в мире": в США высмеяли выпад Лондона по делу Скрипаля
15 марта 2018, 19:39
По правительству Великобритании нанесен мощный удар
11 марта 2018, 21:54
Пять стран Европы выступили против «Северного потока — 2»
14 марта 2018, 15:09
Эксперты США посоветовали Путину сменить внешность и исчезнуть
12 марта 2018, 07:54
Скандал в Болгарии: это наш патриарх и наше дело!
11 марта 2018, 09:09
"Такой петросянщины мир еще не видел" - украинского "плевателя" высмеяли после нападения на русского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.