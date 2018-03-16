Президент поручил жить до 80, в хороших квартирах и без грабительских налогов

Для того, что бы ежегодное Послание федеральному собранию, которое Владимир Путин озвучил 1 марта, не осталось красивой декларацией, а начало воплощаться, президент раздал конкретные поручения. И теперь у чиновников никак не получится отвертеться от работы по достижению целей, поставленных в Послании. Какие же поручения раздал Путин и кого назначил ответственным за их исполнение?

Администрации президента Путин поручил обеспечить до 15 апреля разработку Указа, определяющего цели развития России. В том числе:

1. Повышение продолжительности жизни до 78 лет к 2014 году. А к 2030 году — до 80 лет.

2. Рост уровня пенсий выше инфляции и снижение в 2 раза уровня бедности в стране.

3. Вхождение в «пятерку» крупнейших экономик мира и обеспечение роста ВВП выше среднемирового.

4. Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей в год.

5. Определить план модернизации и расширения дорог и магистралей.

Ответственным за это назначен глава Администрации президента Антон Вайно.

Правительству поручено до 15 июля обеспечить внесение изменений в законы, предусматривающих:

6. Изменить порядок определения кадастровой цены домов и квартир, что бы она не превышала рыночную и людям не приходили за них дикие налоги.

7. Закрепить правовой статус самозанятых граждан;

8. Усовершенствовать механизмы социальной помощи населению, чтобы она предоставлялась исходя из справедливости, адресности и нуждаемости.

9. Вместе с бизнес-сообществом подготовить предложения по улучшению условий предпринимательства.

За это ответственным назначен премьер Дмитрий Медведев.

Так же правительству и Центробанку до 15 июля поручено:

10. Разработать план по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в ВВП.

Тут ответственные — Медведев и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Кроме того, Верховному суду и рабочей группе по анализу правоприменения в бизнес-сфере поручено до 1 декабря:

11. Дать предложения по переводу отдельных нарушений бизнесменов, которые они совершили, занимаясь предпринимательством, из уголовных в административные. То есть, за них не должны будут сажать в тюрьму.

Отвечать за этот фронт работы будут Вайно и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.